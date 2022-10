Salvador receberá maior evento de MMA do Norte-Nordeste neste fim de semana

O Shopping Bela Vista sediará neste fim de semana a 12ª edição do Qualify Combat, a maior competição de MMA do Norte Nordeste. O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, começando pela pesagem e apresentação dos lutadores na sexta-feira às 19h.

O campeonato receberá equipes baianas, nacionais e internacionais, reunindo nomes como Cristiano Greco, Gazo, Eduardo BBzão, Jackson Naco e Cleuber Cabral. O octógono ficará montado na Praça Central do Bela (L1) e o público poderá assistir gratuitamente os combates das sacadas do shopping. A expectativa é que 33 mil pessoas assistam as lutas por dia.

Outros nomes que entrarão no octógono no segundo dia do evento são Grego, João Carvalho, Leandro Trindade, Hugo Vargas, Wandson Kapoeira, Alberto Mohhamed, João Amarante, Joana Tavares, Zidra, Taylor e Piriquito.