Salvador registra 21,9ºC, menor temperatura do ano

É só o soteropolitano reclamar do frio que aparece alguém para dizer que os moradores de Salvador não conhecem o que é temperatura baixa de verdade. O que importa é que quem tirou o casaco do armário ontem (8), estava coberto de razão. A capital baiana registrou a menor temperatura do ano, com os termômetros marcando 21,6ºC. Em companhia do frio, a chuva: a cidade está em alerta laranja e há risco de deslizamentos e transbordamento de rios.

A menor temperatura do ano foi registrada pela estação pluviométrica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada em Ondina, na quinta-feira (8). A estação também indica que choveu o equivalente a 19,6 mm. As informações estão disponíveis no site oficial do Inmet.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), um sistema de baixa pressão (cavado) atua sobre o Oceano Atlântico intensificando os ventos úmidos e causando chuvas em Salvador. No ano passado, a menor temperatura registrada foi 19,1ºC, em 31 de agosto.

Os reflexos das chuvas que acompanham as baixas temperaturas causam transtornos na capital. Até o meio-dia de sexta-feira (9), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já havia registrado 54 pedidos de vistoria. A maior parte em decorrência de deslizamentos de terras - foram 16 ao total. O bairro de Pau da Lima foi onde mais pessoas entraram em contato com a Codesal.

Previsão

No sábado (10), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia e também com alerta para alagamentos e deslizamentos de terra.

O tempo pode começar a melhorar no domingo (11), quando a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamentos devido aos acumulados de chuvas dos últimos dias.

A Codesal solicita que, em situações de emergência, a população disque o telefone gratuito 199 para que um profissional do órgão possa realizar a vistoria e avaliação de risco.

Acumulado

Em maio deste ano, Salvador registrou 375,1 mm de chuva, o que representa 24% acima da média climatológica (302,2 mm). Choveu diariamente na capital durante o mês passado, com exceção de cinco dias, segundo o Inmet.

O maior volume médio diário, 49,7 mm, foi registrado em 14 de maio. Já a temperatura mais baixa foi de 22,8ºC.