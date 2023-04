Salvador registra a maior temperatura de abril nesta quarta (19)

O calor escaldante sentido pelos soteropolitanos nesta quarta-feira (19) não foi à toa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura do mês de abril foi registrada hoje, às 13h da tarde, pela estação meteorológica de Ondina: 33,9°C, com sensação térmica de 37°C. A fornalha foi provocada por uma massa de ar quente e seca que costuma aparecer no verão.

O tormento foi tanto, que os moradores de Salvador cogitaram zerar o contracheque com a conta de energia para manter o ventilador ligado. “Pensando seriamente em gastar todo o meu salário na conta de energia pois o calor de Salvador está parecendo o de Ibotirama [município do interior da Bahia] em setembro, porém, mais grudento. Socorro @Deus”, escreveu uma internauta em sua conta do Twitter.

Nos quatro meses do ano, a temperatura de hoje só foi menor que a máxima registrada em 9 de fevereiro, quando os termômetros bateram 34,2 °C, na estação automática da base naval de Aratu. “No outono não é considerável a gente ter uma temperatura tão elevada. Elas deveriam ocorrer mais no verão, por ser um período com baixa possibilidade de chuva”, explicou o meteorologista do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Semadec), Giuliano Carlos.

A meteorologista do Inmet Cláudia Valéria, ainda pondera que, apesar de não ser frequente ao longo dos dias, nada impede que o calorão apareça vez ou outra fora do verão. Prova disso é que a previsão aponta para mais um dia de calor, nesta quinta-feira (20). O tempo só deve virar a partir de sexta-feira (21), a noite.

Previsão

Na quinta-feira (20), o dia será parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 25°C. Na sexta, o Sol continua, mas as nuvens aumentam de manhã e há chances de pancadas leves de chuva à tarde e à noite. As temperaturas máxima e mínima são de 31°C e 24°C, respectivamente.

No sábado, o Sol aparece com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24°C e 28°C. Já no domingo, a previsão do sábado também se repete, com as mesmas variações de temperatura. As informações são do Inmet.