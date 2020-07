Salvador registra madrugada mais fria do ano: 'Me sentindo na Bielorrúsia'

Tirando sulistas e baianos que passam 15 dias na Europa e voltam dizendo que não faz frio em Salvador, boa parte dos residentes de capital baiana se viram obrigados a tirar o casaco empoeirado do armário para se agasalhar. Não era para menos. Afinal, os 'congelantes' 20,8ºC registrados às 5h desta sexta-feira (17) transformaram essa na mais fria madrugada soteropolitana de 2020.

gente ta muito frio aqui



medo de ir na cozinha e aparecer um sulista dizendo que não ta tão frio — Felipe (@Felipebann) July 17, 2020

"Tá muito frio. Nunca usei calça em casa e tive que apelar hoje. Só que depois percebi que não foi o bastante e precisei usar calça e coberta. Estou me sentindo na Bielorrúsia", narra o estudante João Gabriel, de 19 anos, citando o país do Leste Europeu que agora, no verão, vê a máxima chegar a 22ºC na capital Minsk.

João precisou tirar o look inverno do armário (Foto: Acervo Pessoal)

Essa, como diria o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello, ligação do inverno baiano com o Hemisfério Norte também foi sentida em outras cidades. Vitória da Conquista registrou 15,4ºC, enquanto Piatã experimentou 13,9ºC. Mas o recorde ficou em Correntina, no Oeste do estado, com incríveis 10,5ºC.

A meteorologista do Inmet Cláudia Valéria Silva explica que essas temperaturas são normais durante o inverno em Salvador. Para efeito de comparação, em 2017 foram registrados incríveis 17,6ºC na capital baiana. “O que ocorreu hoje foi a soma do inverno, que já é naturalmente a estação mais fria em Salvador, com a chuva e um vento vindo do Sul e Sudeste”, detalha.

E os friorentos que se preparem pois a previsão é de que o fim de semana inteiro seja assim, com chuva e temperatura entre 21ºC e 27ºC.

Abri a janela e fatalmente a sensação térmica é inferior a 22°, ou seja, frio em Salvador — Léo Moura (@leomouracruz) July 17, 2020

Falta de destreza

Desacostumados com o frio, baianos não souberam muito bem como lidar com a temperatura incomum.

Excepcionalmente hoje, sexta-feira, nosso home office atende de calça de moletom porque ESTÁ DE FATO FRIO EM SALVADOR. Isto não é uma reclamação, que fique claro. — Zeca Forehead (@zeca_forehead) July 17, 2020

Tomando milkshake enquanto estou praticamente nua num frio do caralho. Sim eu quero amanhecer fudida de gripe — petista safada (@hellnmata) July 17, 2020

Eu só queria uma coca gelada pra matar meu frio — gê (@marquexla) July 17, 2020

Chocolate quente? Que nada. Teve até gente se valendo da máxima matemática de que “menos com menos dá mais” e resolveram botar mais gelo pra dentro.

Os mais desesperados cogitaram até se mudar para ter o calor de volta

eu odeio frio queria ta ardendo no fogo do inferno — ian (@ultradarkest) July 17, 2020

parabéns salvador pelo frio horrível de hoje

se eu gostasse de congelador eu ia pro sul/sudeste

eu quero meu calor baiano de volta — nao votei 17 (@wwomannn) July 17, 2020

Agravantes

Nesse frio eu só queria tá agarradinho com el@ ???? — yo pierre (@__aruan) July 17, 2020

Para piorar a situação, por razões de isolamento social os baianos não puderam pôr em prática aquela fantasia de abandonar o cobertor, casaco (e todas as roupas) e ir se agasalhar com o crush. "É triste ficar nesse frio sem ninguém, sabe? Em condições normais o frio doeria mais, mas agora, sem beijar uma boca há 100 dias, a carência está matando", desabafa o estudante João Gabriel.

Em meio a tanta situação precária reunida, há apenas uma resposta certa do que se fazer: