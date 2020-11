Salvador registra redução de 33,2% nos roubos de veículos em outubro

A capital baiana registrou uma redução de 33,2% nos registros de roubo de veículos no mês de outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice, divulgado nesta quinta-feira (5) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), aponta 494 casos em 2019 contra 330 no ano de 2020, resultando em 163 veículos a menos. Segundo a pasta, a queda nos índices é explicada pelo emprego da tecnologia de ponta do sistema de reconhecimento de placas da acompanhada das ações policiais e de inteligência.

No acumulado do ano (janeiro a outubro), a diminuição é de 15,2%. Em números absolutos foram contabilizados nos dez meses deste ano 3.460 roubos de veículos, enquanto no mesmo período de 2019 ocorreram 4.078 casos.

Ainda de acordo com a pasta, a intensificação das abordagens com blitzes, além dos alertas emitidos pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP, através do Sistema de Reconhecimento de Placas, foram fatores importantes na redução, segundo o comandante da Operação Apolo, major Elbert Vinhático. “O nosso trabalho integrado com a Polícia Civil também é de extrema importância, pois conseguimos alcançar diversos receptadores”, completou o oficial, em nota da SSP.

O titular da DRFRV, delegado Gláuber Uchiyama, lembrou que a operação 'Zap Car' realizada em setembro deste ano em conjunto com equipes da PM e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) identificou líderes de uma quadrilha responsável por cerca de 30% dos roubos de veículos na capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Sentimos o efeito no mesmo momento em que identificamos os criminosos e apreendemos 10 celulares. As investigações continuam para alcançarmos outros criminosos envolvidos com o roubo de veículos”, apontou o delegado.

Bahia

Os roubos de veículos em todo o território baiano estão em queda há dois anos. A polícia registrou 13.525 casos em 2017, no ano seguinte contabilizou 13.347 e, em 2019, computou 11.466 casos.