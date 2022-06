Salvador registra ventos de até 46,1 km/h neste domingo (5)

No twitter, nas últimas horas, uma pergunta tem sido bem frequente: 'que ventania é essa em Salvador?' O questionamento não é à toa. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a velocidade do vento na capital baiana chegou a 46,1 km/h (9h local). E foram justamente as fortes rajadas de ventos registradas nas últimas horas que têm provocado a diminuição da intensidade da frente fria que está sobre Salvador, desviando-a para os estados mais ao norte da Região Nordeste, a exemplo de Sergipe e Alagoas.

Segundo alerta da Marinha do Brasil, o litoral da Bahia pode ter ventos de até 60 km/h até a noite desse domingo (5). Com essa situação, a travessia Salvador-Mar Grande teve as operações suspensas, sem previsão de retomada. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) diz que as condições adversas não permitem o funcionamento.

Foto: Ana Albuquerque/CORREIO

Mesmo com a frente fria tendo perdido força, a Defesa Ciivil informa que o sistema meteorológico, que continua sobre a cidade causando nebulosidade e temperaturas mais baixas, provocou chuvas ao longo da madrugada. Os maiores acumulados de chuvas registrados nas últimas 12 horas (atualizado às 13h) foram em São Tomé de Paripe (29,8mm), Palestina (28,2mm), Periperi (25mm), Mirante de Periperi (23,6mm) e Fazenda Coutos (23,4mm).

A previsão para este domingo (5) é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador. A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.