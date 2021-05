Salvador retoma agendamento da segunda dose da CoronaVac amanhã

Com a chegada de aproximadamente 26 mil doses da Coronavac em Salvador, neste sábado (08), a Secretaria Municipal da Saúde retoma a aplicação do imunizante para fechamento do esquema vacinal. Devido ao quantitativo reduzido, a vacinação funcionará da seguinte forma:

Domingo (09): Quem está com a segunda dose aprazada no cartão de vacina ou descrita no site da SMS para data igual ou anterior a 30 de abril de 2021 poderá fazer o agendamento para recebimento da vacina através do site ‘Hora Marcada’ a partir das 09 horas.

O sistema já estará disponível também para as pessoas cuja data de reforço no cartão de vacina está aprazada para os dias 02 a 10 de maio.

Segunda-feira (10): Já para as pessoas que estão com a data de reforço aprazada no cartão de vacina/site da SMS para o dia 1º de maio serão disponibilizados postos para demanda espontânea/aberta.

Vale reforçar que na segunda-feira essas unidades irão acolher somente as pessoas que precisam completar o esquema vacinal da Coronavac cuja data está aprazada/agendada na caderneta de vacinação para o dia 1º de maio. Esse grupo não precisará agendar na plataforma online. Ou seja, poderá ir diretamente aos postos que estarão disponíveis (ainda a serem divulgados).

Excepcionalmente neste domingo (09) o serviço de vacinação contra a covid-19 está suspenso em Salvador, sendo retomado na segunda (10).

Podem agendar a partir deste domingo (09) no site Hora Marcada:

Pessoas com data de reforço aprazada para o dia igual ou anterior a 30 de abril de 2021 e que não tiveram acesso a 2ª dose da Coronavac.

Pessoas com data entre 02 a 10 de maio de 2021 no cartão de vacinação e que não tiveram acesso a 2ª dose da Coronavac.

Exceção

Não devem agendar no ‘Hora Marcada’ pessoas com a data aprazada para 01 de maio, essas devem se dirigir aos postos de vacinação exclusivos e de demanda aberta para a Coronavac na próxima segunda-feira (10).