Salvador se prepara para receber carros híbridos

O mercado sempre buscou alternativas que possibilitassem manter a indústria automobilística forte. Na década de 1970, com a crise do petróleo, o governo brasileiro investiu no Pro-álcool, que transformou o etanol de cana-de-açúcar numa alternativa para a gasolina e o diesel. No final dos anos 1990, o gás natural liquefeito passou a poder ser usados nos carros brasileiros. A greve dos caminhoneiros, no ano passado, e o consequente desabastecimento nos postos de combustíveis chamou atenção para alternativas ainda mais eficientes e que fossem, sobretudo, mais ambientalmente sustentáveis.

A tecnologia do motor híbrido, capaz de rodar com combustão e energia elétrica, já está presente em Salvador desde o final do ano passado, quando a BMW lançou um sedan de luxo com a motorização à base de combustão e carregamento elétrico. De acordo com o gerente comercial da Haus, uma das nove representantes da alemã credenciadas para dar manutenção nessa nova tecnologia, Iuri Osbi, os carros híbridos são uma tendência de mercado e deverão estar mais populares e acessíveis dentro dos próximos cinco anos.

“O nosso veículo não precisa de combustão para carregar o motor elétrico, e a tecnologia possibilita configurar para conjugar os motores. Aliado a isso, a bateria dá uma autonomia de 40 km”, defende Iuri.

O representante da Haus pontua também que os veículos possuem bateria carregada através de plug ins, que possibilita carregar em qualquer tomada elétrica. “Até o final do ano, três shoppings da cidade já disponibilizarão em suas dependências tomadas para fazer a recarga”, diz, reforçando a ideia de que a tecnologia tende a se popularizar.

Osbi destaca ainda que, até o final de 2019, a BMW lançará mais dois modelos. “A medida que a preocupação com a sustentabilidade cresce e os governos começam a investir na redução de impostos, os carros (híbridos) tendem a chegar ainda mais baratos”, esclarece.

Tendência mundial

Nesse contexto, o sonho dos carros híbridos passou a se configurar como uma tendência cada vez mais próxima do mercado. A Toyota apresentou na segunda quinzena deste mês, o novo Corolla brasileiro, que será o primeiro veículo do mundo equipado com propulsão híbrida flex, que o tornará o automóvel movido a etanol mais eficiente do Brasil e o híbrido mais limpo do mundo. Vale salientar que o anúncio está alinhado com os propósitos do Programa Rota 2030, que busca, entre outros temas, estimular a produção de veículos mais eficientes no país.

Na ocasião do lançamento do Novo Corolla, estiveram presentes o Governador de São Paulo, João Doria, o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang (foto: Divulgação)



Na última semana, por exemplo, a Toyota Motor Corporation anunciou que concederá licenças isentas de royalties sobre quase 24 mil patentes (incluindo algumas aplicações pendentes) de tecnologias relacionadas à eletrificação de veículos. Em segundo lugar, a Toyota fornecerá suporte técnico mediante taxas para outros fabricantes desenvolvendo e vendendo veículos eletrificados quando estes usarem motores, baterias, PCUs, ECUs de controle e outras tecnologias de sistemas de eletrificação de veículos da Toyota como parte de seus sistemas de transmissão.

"Com base no grande volume de contato que recebemos sobre nossos sistemas de eletrificação de veículos, de empresas que reconhecem a necessidade de popularizar tecnologias de veículos híbridos e outras tecnologias de veículos eletrificados, acreditamos que agora é a hora da cooperação", disse o vice-presidente executivo da Toyota Motor Corporation, Shigeki Terashi. "Caso o número de veículos eletrificados acelere significativamente nos próximos 10 anos, eles se tornarão padrão, e esperamos participar apoiando esse processo”, completou.

A nova geração do Corolla tem previsão de chegada às concessionárias brasileiras no último trimestre de 2019. Para os mercados latino-americanos, para onde o veículo é exportado – Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia – a Toyota planeja sua comercialização a partir do primeiro semestre de 2020. Além do novo Corolla, o mercado de caros elétricos também conta com o Renault Twizy, o BMW i3, o Volvo XC90 T8 Hybride e-Tech.



Apostas tecnológicas

A Ford Motor Company também anunciou a criação de uma equipe especializada visando a acelerar o desenvolvimento global da nova geração de veículos elétricos da marca. Chamado pela empresa de “Time Edison”, nome que remete a Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, que teve como funcionário Henry Ford, esse grupo multifuncional inclui integrantes de várias áreas da empresa e estará concentrado nos modelos puramente elétricos. Edison e Ford pensaram em alguns dos primeiros conceitos de veículos elétricos há mais de um século.

“À medida que avançamos para os carros inteligentes em um mundo conectado, uma boa parte da estratégia para o futuro será a eletrificação de nossos produtos. A tendência global indica esse caminho, que está alinhado com as metas da nossa empresa”, afirmou Jim Hackett, CEO e presidente mundial da Ford Motor Company.

No início de 2017, a Ford apresentou planos para investir US$ 4,5 bilhões até 2020 em veículos elétricos. O Time Edison é um passo importante para fazer esse planejamento avançar, sob a liderança de Ted Cannis e com a direção de Sherif Marakby, vice-presidente de Veículos Elétricos e Autônomos da Ford. Os executivos Darren Palmer e Mark Kaufmann vão comandar, respectivamente, o desenvolvimento dos carros e a estratégia de marketing.