Salvador sedia evento regional de gestão de projetos

Salvador sediará, nos dias 22 e 23 de agosto, o Seminário de Gestão, Projetos e Liderança (SGLP), um dos maiores eventos de gestão de projetos do Nordeste. Realizado pelo PMI Bahia Chapter, o seminário contará com palestras e workshops com abordagens práticas sobre temas como Competências Técnicas em Gestão de Projetos e Gestão Estratégica de Negócios e Liderança.As inscrições, que custam entre R$ 360 e R$ 750, podem ser feitas no site.

O evento é um dos projetos do Capítulo PMI Bahia, representação local da instituição mundial de gerenciamento de projetos PMI (Project Management Institute) que conta com mais de 500 mil associados em todo o mundo. Na Bahia, são 127 profissionais afiliados, e 96 profissionais com a certificação reconhecida internacionalmente. “O objetivo do PMI Bahia Charter é a difusão das boas práticas em gestão de projetos no estado, através do compartilhamento de conhecimento e experiências com especialistas da área.

O PMI Bahia Chapter comemorou 15 anos em 2018 promovendo a disseminação das boas práticas em gestão de projetos. O PMI Global comemora 50 anos, em outubro, com um evento na Filadélfia (EUA).

O evento em Salvador é voltado para diversos campos de negócio envolvendo Gestão, Projetos e Liderança, o seminário abrange áreas como TI, Engenharia, Serviços, Indústria, Área Acadêmica e Governo. A programação conta ainda com workshops e palestras ministrados por profissionais-referências no mercado nacional e internacional, como Daniel Abella, Annelise Gripp Márcio Gomes e Eliani Figueiró. Confira a grade dos dois dias aqui. Todos os participantes do Seminário receberão certificado de participação e os participantes certificados Project Management Professional pelo PMI receberão PDU´s - Desenvolvimento Profissional (Professional Development Unit), de acordo com as atividades que participem.



No dia 24, o PMI promove o UNIVERSIDIA, um evento totalmente gratuito voltado inteiramente para o público universitário, alunos de graduação, que desejam conhecer mais sobre a cultura do gerenciamento de projetos e o que o PMI pode contribuir para esta formação.



O que: Seminário de Gestão, Projetos e Lideranças (SGLP 2019)

Data: 22, 23 e 24 de Agosto de 2019

Local Palestras: Clube Espanhol | Auditório | 22 DE AGOSTO | 2019

Av. Oceânica, 1404 - Ondina.

CEP 40170-010, Salvador – BA

Local Workshop: UNIFACS - Universidade Salvador | 23 DE AGOSTO | 2019

Campi • Costa Azul - Prédio da Pós-Graduação

Rua Doutor José Peroba, nº 251, Edf. Civil Empresarial

CEP 41770-235, Salvador – BA

Local UniversiDia: HUB Salvador | Auditório | 24 DE AGOSTO | 2019

Av. da França, 393 - 2º andar - Comércio

CEP 40010-010, Salvador - BA