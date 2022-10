Salvador sedia festival voltado para criatividade, inovação e negócios

Com o tema 'Construir, Desconstruir e Reconstruir', o Scream - Salvador Creativity and Media Festival 2022 reúne especialistas no Centro Histórico de Salvador nos dias 3 e 4 de novembro para discutir as principais tendências do mercado. O evento é realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). Para participar, as inscrições podem ser feitas através no site do festival.

O Scream Festival acontece em três espaços importantes para o turismo, a história, os negócios e a cultura do estado: o Fera Palace Hotel e o Teatro Gregório de Matos, que vão receber palestras e painéis; e a Fundação Gregório de Matos, onde acontecerão as oficinas. A nova edição do festival contará com mais de 64 horas de conteúdo, 120 palestrantes, 50 mil interações, expectativa para 12 mil pessoas impactadas e 4 espaços simultâneos.

Para 2022 mais de 10 temas serão apresentados e debatidos, organizando-se em eixos temáticos: ESG; Empreendedorismo; Transformação Digital; e Diversidade & Inclusão. A nova edição, que será a maior já realizada, receberá durante os dois dias de festival, palestrantes nacionais e internacionais que vão apresentar grandes temas do momento. Dinâmico e disruptivo, o evento oferece aos seus participantes, a possibilidade de seguir a sua própria grade de conteúdos, abrindo espaço para viver diversas experiências dentro do mesmo festival.

Dinâmica

Num formato de bate papo, os especialistas irão debater os principais temas do momento, juntamente com o público, deixando os painéis ainda mais participativos, mudando totalmente aquele olhar onde só o painelista discursa. Desta vez, o público também será convidado para debater no centro da roda. O mesmo acontece com as oficinas, que apresentarão um treinamento imersivo para captação prática nos temas do futuro do trabalho.

Outra novidade do SCREAM 2022 é o Elevator Pitch – apresentação de startups do ecossistema de Salvador, com o objetivo de fazer o público conhecer melhor as empresas de base inovadora da cidade. A ação é uma parceria com o Hub Salvador, responsável pelas indicações das startups, que gravarão seu pitch num vídeo de até 5 minutos gravado em frente ao Elevador Lacerda.

A Break out Room também chega para a lista de novidades que poderão ser encontradas nessa nova edição do festival. Palestrantes, painelistas e convidados terão reuniões temáticas para criar relacionamentos e apontarem caminhos para a evolução dos participantes em cada foco abordado. Esta reunião será registrada em ata, cujo conteúdo será tornado público para disseminar conhecimento.

Não há como falar em negócios atualmente sem falar de ESG. Práticas ambientais, aspectos sociais e princípios de governança, serão amplamente debatidos neste evento, que se preocupa com o legado deixado para o mundo. O SCREAM Festival, além de abraçar o tema como eixo temático, também apresentará o seu compromisso com a sociedade, ao apontar metas de longo prazo do próprio festival.

Sobre essa realidade tão importante, o presidente do evento, Lucas Reis, acredita que o festival colabora com a indústria limpa, “a indústria criativa é limpa por conceito, e pode alavancar um impacto positivo no campo ambiental, gerar uma grande mudança positiva no campo social, e a governança é necessária para dar consistência a tudo isso. Se falamos de ESG, vamos seguir parâmetros ESG.”, explica.

No período que antecede ao Scream, haverá também o lançamento de mini-cursos online gratuitos para cada um dos eixos temáticos do festival: ESG, Transformação Digital, Empreendedorismo e Diversidade. Para participar do curso online e receber os certificados, será necessário realizar inscrição através do site do SCREAM.

Durante o festival, palestrantes e convidados participarão da gravação do Screamcast, podcast do Festival. Os episódios gravados serão publicados ao longo de 2023, aceitando o desafio de desviar do hype, do conteúdo efêmero, e realizar discussões perenes sobre o tema da inovação.

Para encerrar, o SCREAM Festival preparou momentos incríveis de networking com os parceiros. Depois de tanto conteúdo produzido e produtivo, o evento vai encerrar as reconstruções em tom de festa e celebração, com música e happy hour.

Você pode ver informações sobre os palestrantes já confirmados e os que ainda estão chegando no site oficial do Scream Festival 2022, além de poder conferir também a programação completa. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através no Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/scream-festival-2022/1718047 .

Serviço

Quando: 3 nov - 2022 • 08:00 > 4 nov - 2022 • 20:00

Onde: Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, no Centro Histórico de Salvador

Inscrições: R$100 inteira; R$50 meia.

Programação e acesso: www.screamfestival.com.br