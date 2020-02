Salvador sediará 2ª edição da Copa Gay do Nordeste em março

A 2ª edição da Copa Gay do Nordeste já está marcada: acontecerá nos dias 28 e 29 de março, das 9h às 17h, na Champion Multiarena, espaço localizado na cobertura do Shopping Bela Vista. Até agora, estão confirmados quatro grupos do Pará, Brasília, Sergipe e Amazonas, além do Dendê Futebol Clube, da Bahia, que assina a organização do evento.

"Outras equipes estão com o caminho andado para acertar a participação. Esperamos ter a presença de 8 a 10 times", diz Elivelton Brandão, vice-presidente do Dendê e diretor da Copa Gay.

O torneio tem como modalidade o fut 7, em que as partidas são disputadas por duas equipes com 7 jogadores. Na primeira edição, o vencedor foi o Bravus, do Distrito Federal, que bateu na grande final o Bárbaros, de São Paulo, por 3x1.

"Nossa ideia, com a competição, é mostrar que o futebol é para todos. As pessoas vão para a Copa e se surpreendem com o nível. Há um preconceito que os times ditos 'tradicionais' - ou seja, de héteros - são superiores. E não é assim. Mostramos que jogamos de igual para igual", fala Elivelton.

O evento é aberto ao público - mas os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade.