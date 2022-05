Salvador sediará campeonatos internacionais de judô nesta semana

Três torneios internacionais de judô serão realizados ao longo desta semana, em Salvador. O Campeonato Pan-americano de Veteranos e Kata, Campeonato Sul-americano de Veteranos e o Pan-americano Open vão acontecer entre a próxima quarta-feira (11) e domingo (15), na área de eventos do Shopping Paralela.

As competições reunirão judocas de toda a América, e são abertas ao público. O Pan de Kata abre as programações na quarta, seguido do Pan de Veteranos, na quinta (12) e sexta-feira (13). Em seguida, será a vez do Sul-Americano, no sábado (14). E, fechando o fim de semana, acontecerá o Pan-americano Open, no domingo (15).

Além disso, haverá ainda a cerimônia de abertura das competições, nesta quinta-feira (12), às 18h30. Estarão presentes os presidentes da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Sílvio Acácio; da Confederação Pan-americana de Judô (CPJ), Carlos Zegarra; e da Confederação Sul-americana de Judô, Oscar Cassinerio, entre outras autoridades.