Salvador sediará festival de reggae gratuito no sábado (27)

O mês do Reggae será celebrado com shows gratuitos em Salvador. Neste sábado (27), o Festival Salvador Cidade Reggae, levará sete atrações para o Palco Toca Raul, localizado no Rio Vermelho, às 16h, para alegrar os amantes do ritmo. O Dia Nacional do Reggae é celebrado no dia 11 de maio, desde 1981.

Festival Salvador Cidade Reggae, o público poderá conferir os shows de Kamaphew Tawá e Banda Aspiral do Reggae, Zabah, Danzi, Mavi, Dionorina, Cativeiro e Diamba, além das participações de Ras Mateus, Banda Semente da Paz, Nanashara e Mukambu.

Uma das atrações, o cantor Dionorina, completa 50 anos de carreira em 2023 e vem apresentando um show especial para as bodas de ouro.

“É gratificante participar deste momento, celebrar a existência e a importância da música Reggae. É um momento também de encontros de gerações e de renovação da nossa música. Eu que estou completando 50 anos de carreira neste ano, me sinto gratificado por marcar presença no Salvador Cidade Reggae”, disse Dionorina.

O festival já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Salvador e está integrado aos compromissos da Prefeitura de Salvador junto à Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas Para Educação, a Ciência e Cultura (Unesco), que concedeu a Salvador o selo de Cidade da Música.