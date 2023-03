Salvador sem cor? Conheça a história das cores na capital baiana

Neste episódio especial, o podcast do CORREIO celebra os 474 anos de Salvador com a campanha Salvador de Todas as Cores.

O programa apresenta uma Salvador muito antes de se tornar uma cidade conhecida por suas cores no Centro Histórico e que torna o local uma parada obrigatória para todo e qualquer turista quer visitar a capital baiana.

E apesar das cores serem algo tão conectado com a cidade, como uma caraterísticas imutável, nem sempre Salvador foi colorida dessa forma. Não só nas fotos antigas, onde tudo se resumia ao preto e branco, mas também a olho nu. Termos como “casas alvacentas” já foram extremamente comuns e certeiros para definir as paisagens do Centro Histórico da cidade. E pra isso o episódio revisita o passado com a ajuda do historiador e professor Rafael Dantas, que explica como e por que Salvador não era tão colorida quanto conhecemos, além de resgatar o processo de mudança que a cidade passou a partir da década de 1980 para ter essa característica vívida em suas construções históricas.

Questões como a colonização europeia em território soteropolitano e adaptações sociais e econômicas foram fundamentais para forjar o atual perfil da cidade. Para conhecer mais sobre essa cara pouco colorida de Salvador, escute o episódio especial do podcast e acesse a matéria da repórter Tharsila Prates, disponível em correio24horas.com.br.

A produção é de Vinícius Harfush com apoio de Tharsila Prates. Narração e edição de Vinícius Harfush.

Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo jornal CORREIO, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.