Pela primeira vez, Salvador será palco do maior evento de arte urbana do mundo. Será lançada na capital baiana a 13ª edição da CowParade Brasil nesta terça-feira (16), às 10h, no Museu Náutico da Bahia, que fica localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, no Farol da Barra.

A exposição contará com 60 esculturas feitas em fibra de vidro, sendo todas em formato natural de vaca, que é o personagem símbolo da mostra que acontece há mais de 20 anos por todo o mundo. Elas ficarão expostas em locais públicos e privados entre 11 de outubro e 20 de novembro. Após a exposição, as obras serão leiloadas e o valor arrecadado doado para instituições beneficentes.

No lançamento, será anunciada a abertura oficial do edital de seleção para a participação de artistas regionais, que deverão se inscrever até o dia 2 de agosto no site www.cowparade.com.br. Todos deverão submeter projetos para pintarem uma das obras.

A cerimônia de abertura contará com a presença de autoridades com o prefeito ACM Neto; o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington; a madrinha da exposição, Rosário Magalhães; a sócia-diretora da Toptrends, empresa organizadora, Catherine Duvignau; e o diretor de Operações e Marketing da Extrafarma, patrocinador oficial do evento, Miguel Jarros. Durante o evento, a grafiteira Sista Katia fará uma apresentação e pintará uma obra ao vivo.





Beneficente

No Brasil, o CorParade já foi sediado em cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Belém. O projeto já arrecadou e doou mais de R$ 6 milhões para ações de responsabilidade social.

Dentre os beneficiados estão a Fundação Abrinq, Fundação Gol de Letra, Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), Rio Inclui, Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (Avao), entre outras.

Ao todo, mais de 10 mil artistas por todo o mundo já participaram da CowParade, enquanto o número de visitantes às obras ultrapassa a marca de 500 milhões de pessoas. No total, mais de US$ 35 milhões foram doados para entidades beneficentes através do leilão das peças.

