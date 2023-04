Salvador Shopping lança ação para dar mais comodidade para clientes com autismo

O Salvador Shopping dá início, neste sábado (29), ao Projeto Hora Silenciosa, criado para oferecer um momento tranquilo e acolhedor para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Durante a primeira hora de funcionamento do shopping, das 09 às 10h, os ambientes terão os estímulos sonoros e visuais reduzidos. A ação será realizada em todo último sábado do mês, sempre no mesmo horário.

O excesso de iluminação e locais com muito barulho costumam gerar ansiedade e inquietação aos autistas, o que pode provocar crises de estresse, com acessos de raiva ou ataques de pânico. É uma resposta do corpo, uma reação aos estímulos.

Com o objetivo de criar um ambiente mais acolhedor para pessoas com TEA e suas famílias, o Salvador Shopping idealizou a Hora Silenciosa. O primeiro passo foi iniciar a parceria com a médica e consultora da infância Ana Paula Fadul, a partir daí, iniciou-se uma série de sensibilização de colaboradores e lojistas do shopping através de treinamentos e bate-papos. Os representantes de cada uma das áreas do centro de compras – manutenção, limpeza, segurança, estacionamento, administração, atendimento ao cliente, Gestão de Pessoas, entre outras - apontaram as principais necessidades dos setores para minimizar os estímulos sonoros e visuais durante a visita ao shopping.

(Divulgação)

A ação começou a tomar forma através desse trabalho de orientação e informação sobre as dificuldades e os gatilhos das pessoas com TEA. A sensibilização para o projeto se estendeu aos lojistas e funcionários de todas as operações do empreendimento. Eles receberam um guia com informações sobre o autismo e sobre como atender esse público com mais assertividade. A abordagem acolhedora é um dos pontos principais do projeto. O treinamento se estendeu para as equipes da Brigada de Incêndio e da Sala de Primeiros Socorros, que foram preparadas para o atendimento dos autistas em crises de estresse na sala de acolhimento, montada especialmente para a ação.

O passo seguinte foi convidar as famílias de crianças e jovens com TEA para construir junto o projeto e também para vivenciar as ações já implementadas em um projeto piloto. Todas as luzes piscantes foram desligadas, a iluminação das lojas e dos corredores foi reduzida, o som ambiente foi desligado, os rádios de comunicação dos colaboradores foram utilizados com fones de ouvidos e foram distribuídos abafadores de som e protetores auriculares. Todas as ações foram pensadas para tornar a visita mais inclusiva. Treze famílias participaram desse momento, que ocorreu no dia 1°, véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 02 de abril, e responderam a um questionário de avaliação do projeto.

Ações permanentes

Algumas iniciativas já foram implementadas de forma definitiva, como as vagas exclusivas de estacionamento para famílias de pessoas com TEA e os abafadores de som e ruídos, que estão disponíveis para empréstimo gratuito nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2; durante o horário de funcionamento do shopping. “As mudanças nos ambientes não seriam suficientes sem o trabalho junto aos lojistas e colaboradores do shopping. A participação de todos é fundamental para garantir a tranquilidade dos autistas dentro do nosso espaço. Além de inclusivo, o projeto é também educativo. Um chamado para o respeito à cidadania dessas pessoas”, destaca José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping.

Ações adotadas pelo Shopping durante a Hora Silenciosa:

• Pausa no tráfego de carrinhos de coleta de lixo;

• Pausa no tráfego de segways;

• Utilização do rádio comunicação apenas com fones de ouvido;

• Desligar TVs, displays, totens e mega banners digitais, bem como rádio mall e letreiros das lojas;

• Redução da iluminação do mall;

• Retirada do áudio das cancelas de estacionamento;

• Suspensão secadores de mãos e de dispensers automáticos de cheiros nos banheiros;

• Fraldário, banheiros infantis e de adultos com distribuição de protetores auriculares;

• Distribuição de abafadores também nos Espaços Família – Pisos L1 e L2 e Centro de Atendimento ao Cliente – CAC, piso L2;

• Portas dos banheiros fechadas nesse horário para reduzir o barulho das descargas a vácuo;

• Os colaboradores do Condomínio do Salvador Shopping foram estimulados a utilizar os celulares em modo silencioso.