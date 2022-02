Salvador Shopping promove Drive Thru da Folia neste final de semana

Para celebrar o verão e a época de Carnaval, o Salvador Shopping vai promover o evento Drive da Folia no sábado e domingo, 19 e 20 de fevereiro, das 13h às 18h.

Em formado drive thru, 20 personagens vão animar o circuito, incluindo princesas, príncipes, fadas, piratas, unicórnio, bailarinas, palhaço, mágico, além da apresentação da fanfarra e efeitos especiais no espaço.

Para participar, os clientes devem acessar o Salvador Shopping através da Entrada 2, e se dirigir ao Piso G1 – Roxo (Aquário Americanas). Mantendo os protocolos de segurança, os clientes devem estar a bordo de seus veículos e usar máscara de proteção.

As crianças presentes vão receber um kit com confete, serpentina e guloseimas (mediante disponibilidade do estoque). Para dar um clima de alegria e descontração, crianças e adultos devem vir fantasiados e maquiados, orienta o shopping.

Durante o evento, os clientes podem fazer os pedidos de lanches, doces e bebidas através da plataforma Salvador Shopping Online e receber durante a fila do drive. A entrega é gratuita..

SERVIÇO

Drive Thru da Folia Salvador Shopping

Onde: acesso pela Entrada 2 | Estacionamento Piso G1 – Roxo (Aquário das Americanas) | Salvador Shopping;

Datas: sábado e domingo, dias 19 e 20 de fevereiro de 2022;

Horário: 13h às 18h;

Ação gratuita

Mais informações: http://salvadorshopping.com.br