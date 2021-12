Salvador supera 80% da população vacinada com duas doses, mas número de faltosos continua alto

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (CMS), a capital baiana já ultrapassou a marca de 80% da população, com idade acima de 12 anos, imunizada com duas doses ou dose única da vacina contra Covid-19. A informação tem como base os dados do Ministério da Saúde. A mesma base revela ainda que 92,9% do público elegível residente em Salvador já recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes contra o coronavírus. No entanto, mais de 200 mil pessoas não retornaram para a segunda dose.

A capital dispõe ainda de cerca de 44 mil pessoas habilitadas para receber a primeira dose da vacina, mas que ainda não procuraram os postos do município. Já a dose de reforço – terceira dose – aplicada no intervalo de cinco meses após a segunda, aguarda mais de 120 pessoas já habilitadas.

“Seguimos entre as capitais brasileiras que mais avançou na estratégia de vacinação, mas também seguimos com um número considerável de faltosos para primeira, segunda e terceira doses. Por isso, mais uma vez convocamos todos que estão elegíveis para buscar um dos pontos de imunização montados pela Prefeitura para que nossa cidade continue apresentando sucesso na contenção da transmissão viral”, explicou Leo Prates, titular da pasta da Saúde em Salvador.