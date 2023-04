Salvador tá pra jogo: conheça o card game que reúne tecnologia, cultura e baianês

Pire aí: Salvador é um cenário mitológico e os soteropolitanos travam uma batalha épica no Campo Grande, com direito a magia e baianidade. O perdedor precisa chorar no pé do Caboclo. Nesse jogo de RPG, um sacana lança a carta ‘Cambada de Lá Ela', causando dano no seu oponente. Contudo, o adversário tem a carta ‘Lá Ele’, um salvo conduto que anula o ataque. Estamos falando do universo de Salcity, um jogo - de cartas e tabuleiro - que está sendo desenvolvido e promete ser um game card lambuzado de dendê. Certamente, você já viu, pelas redes sociais, cards de tons amarelados, com expressões e lugares da capital, além de desenhos mitológicos feitos com inteligência artificial. Pois esses cards são os embriões do mais novo game card genuinamente baiano.

Será como jogar dominó no churrasco ou brincar de Banco Imobiliário na casa de veraneio, na ilha de Itaparica. Contudo, dentro de nossa realidade e costumes. Há um ano, o designer e instrumentista Jimmy, de 31 anos e também conhecido como Victor Marinho, decidiu colocar em prática o sonho antigo de produzir um ‘game card’ com todos os conceitos mitológicos do RPG clássico, mas dentro do cenário soteropolitano. Desde dezembro do ano passado, ele iniciou esse processo, publicando as cartas jogáveis na sua página do Instagram. Foi um sucesso quase instantâneo. A página, hoje, conta com mais de 13 mil seguidores, que compartilham as cartas, apesar de muitos ainda não saberem do que se trata.

“O Salcity começou com um resgate de um outro jogo, que joguei muito na infância, o Magic. Eu fui imaginando como construir a cidade a partir de um universo fantasioso e simbólico. O jogo partiu das palavras, dos lugares da cidade: Fonte Nova, Sete Portas, Dois Leões, Plataforma, Pedra Furada... A partir daí, fui desenvolvendo o caminho dos personagens, da linguagem e das expressões populares. É um jogo que parte de palavras”, disse Jimmy, que hoje trabalha com a companheira, Marciana, no desenvolvimento do jogo, que tem previsão de lançamento para o próximo verão. O time ainda conta com Pablo, coordenador executivo. Ninguém usa sobrenome aqui, viu?



Na prática, como será esse jogo? O game lembra os baralhos jogáveis do Pokémon, para usar uma referência da turma mais jovem. Contudo, no lugar da carta Pikachu, em que ele lança raio do rabo (lá ele) e causa um ponto de dano no oponente, no Salcity é possível evocar a carta ‘Sinhá Desgraça’, que tem o poder de causar dois pontos de dano.

Para quem passou dos 30 anos, é preciso outra referência para se inteirar do jogo. Aí, é o seguinte: o card game lembra o sucesso Magic, um game card dos anos 90, com cartas inspiradas nos cenários mitológicos e medievais, com monstros, dragões, cavaleiros e castelos. No Salcity, podemos trocar os guerreiros de espada pela carta ‘Uzomi’, uma referência aos policiais da capital. Outra referência também é o Super Trunfo, com aqueles carros e motos, lembra?

“Quero ver gente jogando Salcity como se joga dominó com os amigos, ganhando e batendo na mesa, falando desgraça, tome, receba ou o ‘vai, porra!’. Tá ligado? Eu pensei que seria muito bom se tivesse o jogo sobre Salvador, pois os nomes são muito simbólicos. Os nomes de nossa cidade são, primordialmente, sobre quão semiótica ela é. Nossa capital é mitológica. O que você pensa quando ouve o bairro Dois Leões? Sete Portas? Fonte Nova? É mágico”, explica Jimmy, reforçando que nenhum lugar do mundo tem maior riqueza cultural do que aqui.

“Nós importamos ficções e acaba que a gente não se conecta com a nossa própria cultura. Salvador é um campo de batalha histórico, ela é um lugar de disputas territoriais, de defesa e de resistência. Pense agora isso tudo dentro de um jogo. Precisamos nos conectar com nossas próprias convicções e realidade. Salvador não é qualquer cidade”, completa.

Temas

A princípio, o game card terá 300 cartas, divididas em cinco baralhos com 60 cartas, cada. Atualmente, 160 já foram desenhadas, algumas já publicadas no Instagram. Cada carta tem suas características especiais, poderes e particularidades. O baralho é dividido em classes, como a divisão ‘figura’, que terá heróis e personalidades baianas, que vão de Maria Felipa à carta ‘Minha Tia’. Tem ainda as cartas separadas em categorias: de bruxaria (como a ‘Zig’), estrutura, objeto (a bandana de Bell está no jogo!) e invocação, que tem cartas poderosas como ‘Ressaca’, ‘Come Água’ e ‘Se Saia’. Sem contar as forças, como quentura, salitre, pirambeira, zuada e concreto.

O melhor disso tudo é que o leque de temas transforma o jogo numa expansão eterna, com baralhos e temas específicos da cidade. Para duelar com o amigo, é possível ter um conjunto de cartas, por exemplo, com as características de cada terreiro de candomblé de Salvador ou um pack religioso com as igrejas católicas soteropolitanas, por exemplo. Tudo isso já está no radar de Jimmy, que precisa desenvolver cada característica da carta. Divertido, mas dá muito trabalho.

“É preciso definir quais serão as expressões, onde elas ficam, cada força, como é esse universo ficcional, qual é a mitologia de cada uma dessas forças, quem é que se encaixa em cada lugar, qual é a função dentro desses baralhos. É a arquitetura mecânica do jogo, né? O nosso campo de batalha será o Campo Grande. No centro do Campo Grande, temos o caboclo. O objetivo do jogo é fazer o outro chorar no pé do Caboclo. As cartas descartadas vão pro Campo Santo, o cemitério do jogo”, descreve Jimmy.

O desenvolvimento é árduo, requer tempo e sacrifícios. Só para se ter uma ideia, uma carta que vemos postada no perfil de Salcity leva, em média, seis horas para ser elaborada e produzida. “Eu precisei sair do trabalho. Minha companheira passou a sustentar a casa. Hoje, ela também saiu e estamos trabalhando juntos no projeto”, disse. Além das características, Jimmy também buscou a inteligência artificial para produzir as figuras lendárias do game. Ele até tentou buscar designers, mas a demanda se tornou grande demais.

“Não é fácil, mesmo utilizando programas de Inteligência Artificial. Pense em pedir para uma IA para produzir uma imagem que traduza o ‘lá ele’. Salvador é única até nisso, nem tudo consegue ser traduzido de forma simples. É um trabalho intenso, buscando traduzir nossas expressões, passar para o gerador de imagens e buscar o desenho que mais se assemelha”, disse Jimmy.

Vale lembrar que o processo é feito dentro de um programa de IA, mas diferente dos deepfakes, que se tornou notícia nas últimas semanas após a criação de uma imagem do Papa Francisco com casaco estiloso, além do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, preso. Nestes casos, são imagens sintéticas falsas, baseadas em montagens feitas por IA. Uma fake news. O Salcity nasce de um papel em branco e uma ideia na cabeça. Como Glauber Rocha.



Mundo virtual

Apesar de nascer como um jogo analógico e raiz, Salcity não deve ficar apenas no tabuleiro físico. Já existem alguns desdobramentos, incluindo um que já foi febre nos jogos de celular. Quem se lembra do Pokemon GO, quando as pessoas ficavam procurando bichinhos na rua para abastecer seu jogo virtual no celular? Pois bem, já existe um aplicativo em desenvolvimento para uma versão soteropolitana, mas com um detalhe: só será possível resgatar a carta ‘Ladeira da Preguiça’ se for até o local. Quer a carta ‘Lavagem do Bonfim’? Ela só estará disponível uma vez no ano, justamente na festa. O App está em fase de captação de recursos.

Na verdade, games analógicos e virtuais possuem uma conexão natural, principalmente com o surgimento dos videogames. “Protótipos de jogos eletrônicos são, geralmente, construídos a partir dos analógicos. Diversos gêneros de games nasceram da conversão e adaptação desses ‘tabuleiros’, por exemplo, como de RPG. Então, essa relação sempre é muito íntima e estreita entre os analógicos e digitais”, explica Danilo Dias, Game Designer e professor da Uneb do curso de game.

Desenvolvedores baianos estão produzindo games eletrônicos que estão caindo no gosto dos players. Um deles, para Android, é o 2 de Julho Tower Defense, que tem a Independência da Bahia como pano de fundo. Outros dois, ambos disponíveis para diversas plataformas e consoles, são Árida, que se passa no sertão baiano e ganhará sequência ainda este ano, além do Elderand, um RPG clássico.

“Teve também aquele ‘acarajé versus hambúrguer’. Foi um jogo produzido a partir de elementos da nossa cultura. De um lado você encontrava guerreiros como pimenta, vinagre, vatapá e camarão, que lutavam contra o lado dos hambúrgueres, que era a carne, o queijo, o alface e o ovo…”, lembra Danilo. Este jogo não está mais disponível para jogar, infelizmente.

Voltemos ao Salcity raiz e analógico. Especialista em games de tabuleiro e sócio do São Jogue, um centro que mistura lanchonete com uma arena de jogos de tabuleiro em Salvador e Feira de Santana, Eric Bispo mostra muito entusiasmo com o lançamento do do game card e quer na loja. Ele assegura que será o primeiro do gênero que fala justamente da capital baiana, feito por um soteropolitano. Ele também garante que outros estados já sabem do Salcity e gamers aguardam pelo lançamento.

“O que mais me chamou atenção no game foi como o designer do jogo, Jimmy, conseguiu solucionar uma barreira que é muito difícil, que é como fazer o Concept Arte de qualidade e criativo. Pra mim, jogos de tabuleiro hoje, na geração atual, é também uma expressão cultural. Estou muito entusiasmado e que sirva de inspiração para outros baianos que queiram desenvolver jogos”, disse Eric, que acredita num ponto de partida para novas criações.

“Torço muito para que a ideia dê certo, pois tem uma carga grande de cultura e serve como incentivo para que outros designers que tenham projetos criem coragem para lutar pelo seu trabalho. O Salcity é algo colecionável e histórico”, completa.

O jogo ainda não foi lançado oficialmente, mas não significa que já não esteja rolando no Instagram. Segundo Jimmy, as pessoas já comentam as cartas publicadas na rede social, fazendo referência ao jogo e os costumes da cidade. Uma mistura de discussão do cotidiano soteropolitano com a jogabilidade. “Eu tô viciada nisso aqui e nem sou baiana”, disse uma seguidora da página, na carta “Se saia”. No card "Boa Viagem", que retrata a praia na Cidade Baixa, um futuro jogador indagou: “A carta Bonfim anula Boa Viagem ou a reforça?”.

“Eu postei a carta Boa Viagem e, no outro dia, recebi fotos do fundo do mar no local, mostrando o naufrágio de lá. O cara foi lá tirar foto para me mostrar, bicho. É muito intenso. O jogo cresceu em uma velocidade absurda”, conta Jimmy.

Pesquisadora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e autora da tese de doutorado Vocabulário Dialetal Baiano, Isamar Neiva também enxerga com empolgação e reforça que o Salcity é mais uma ferramenta para reforçar a identificação cultural de Salvador. Juntando isso ao fato de viralizar nas redes sociais ainda contribui para reforçar a variação linguística da capital em todo país, principalmente após a nacionalização do ‘Lá Ele’.

“Pelo grande poder de alcance das mídias digitais, através dos cards, essas expressões idiomáticas locais podem ser amplamente propagadas, além de servirem como pequenos manuais linguísticos quer seja para quem chega em terras soteropolitanas, quer seja para quem apenas queira conhecer mais sobre Salvador. Inclusive, pode ser um guia para mostrar os contextos específicos de uso do 'lá ele', afinal não é em tudo que se coloca um 'lá ele'. Lá ele!”, reforça Isamar.

Neiva ainda cita Fernão de Oliveira para traduzir a importância de Salcity, quando o escritor fala que "os homens fazem a língua e não a língua os homens". É uma forma de valorizar e registrar o baianês.

“Partindo do conceito de língua como um fator de identificação cultural, de representatividade e de pertencimento, acredito que os cards podem contribuir de forma significativa para a valorização e preservação de variantes linguísticas, gírias e expressões idiomáticas tão peculiares à Bahia, além de manter as culturas linguísticas vivas, através do registro e da legitimação, possibilitando, inclusive, o conhecimento, o uso e a propagação pelas novas gerações, além de combater ao preconceito linguístico tão forte em relação aos nordestinos”, explica.

Linguagem

Jimmy pretende também ser didático. Professores estão convidando ele para falar sobre o game nas escolas e faculdades, antes mesmo do projeto ser lançado. A Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado também mostraram interesse em popularizar o game nas escolas, tornando-o mais acessível e didático.

“Sou apaixonada pela variação linguística. A ideia é bastante interessante, sobretudo porque os games são uma forma de diversão e de aprendizado. Então, é um meio bastante curioso e atrativo de difundir a variação linguística. O Salcity pode servir como metodologia ativa na educação, como forma de aproximação da escola aos meios educacionais de novos modelos de aluno e de aprendizagens, tornando as aulas mais dinâmicas”, completa a doutora Isamar Neiva.

Jimmy e Marciana continuam no ‘corre’ para entregar o jogo aos baianos muito em breve. A fase atual é terminar a primeira leva de cartas, buscar fornecedores e recursos para as confecções. Quem puder ajudar, pode fazer em duas etapas.

“Como ajudar a gente? Basta entrar na página e compartilhar as publicações. Queremos engajar a página, que não colocamos nenhum centavo no engajamento, para que o trabalho alcance mais pessoas, pois em breve vamos lançar um financiamento colaborativo”, finaliza. Para quem ainda não conhece, basta adicionar a página no Instagram (@filmeiro). E aí, coisinho? Vamo jogar Salcity onde?





Qual a diferença entre arte sintética e deepfake?

Estamos diante de uma realidade que só existia em filmes de ficção científica: inteligência artificial. Geradores de texto e de imagens se tornaram febre e sua riqueza de detalhes assustou até os criadores, como num filme de Frankenstein. No final de março, centenas de especialistas e desenvolvedores de IA pediram um tempo nas pesquisas, pois eles temem a falta de limites que estes cérebros sintéticos estão ganhando.

O Salcity ganhou suas ilustrações de um gerador de imagens que atende os pedidos do humano e cria, assim, a versão visual. É como pedir que ele faça o Superman pendurado no topo do Farol da Barra e ele criar diversas versões da ideia. Uma ferramenta útil para quem sabe usar. O Salcity nasce de um papel em branco e uma ideia na cabeça que gera um conteúdo e só pede para a IA pôr em prática. Como Glauber Rocha com sua câmera.

Contudo, existe o outro lado da força, que pode gerar dores de cabeça: fakes news e deepsfakes, que são notícias e imagens falsas, respectivamente. No caso de imagens, o deepfake é uma maneira geralmente nociva de utilizar a tecnologia sintética.

“O deepfake é uma aplicação que foi digitalmente manipulada para substituir os traços de uma pessoa por outra coisa. Então, nesse caso, existe uma relação de manipulação de uma imagem existente, como foi o caso do Papa de casacão. A outra área é baseada em texto para criação de uma imagem. A gente digita algo e a IA gera a ilustração correspondente daquele texto. É completamente sintética. Ela não é uma manipulação de imagem existente. São coisas distintas”, explica Francisco Barretto, doutor em Arte e Tecnologia.

Muitos devem se lembrar recentemente das imagens do Papa Francisco com um casacão e tênis Nike, no melhor estilo rapper. Tão perfeito que gerou até dúvidas sobre ser ou não autêntico, assim como a imagem do ex-presidente Trump preso. Ambos foram deepfakes. Imagine isto nas mãos de quem gosta de viralizar conteúdos falsos. É aí que mora o perigo.

"A pessoa mal intencionada utilizará uma ferramenta de maneira mal intencionada, isso pode acontecer com qualquer ferramenta que a gente tenha. Outra questão: as empresas que desenvolvem essas ferramentas de IA possuem uma dificuldade enorme em moderar o conteúdo. Isso preocupa", completa Barretto. Não é o caso do Salcity, que mistura a ideia do desenvolvedor de uma expressão baiana, que será traduzida pela IA em imagens. E cai pra nós, estão lindas, né?

Quem está por trás de Salcity?