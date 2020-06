Salvador tem alerta de risco alto de deslizamentos e chuvas fortes nas próximas 48 horas

Prepara o guarda-chuva porque o cacau vai cair. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (21), que a capital baiana está em nível de atenção devido a uma notificação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para o risco alto de deslizamentos e previsão de chuva moderada a forte em Salvador nas próximas 48 horas.

A probabilidade de chuva na cidade nesta sexta-feira (5) é de 90%, com temperatura variável entre 24º e 27º e intensidade dos ventos de 20km/h, considerados de fracos a moderados.

Para o sábado (6) a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra. O domingo (7) também será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra.