Salvador terá 54 'Dog Parks' até o fim de 2023, diz prefeitura

Salvador deverá ter, até o fim de 2023, 54 'Dog Parks' - parquinhos para cachorros. implantados em praças espalhadas pela capital baiana. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a cidade hoje possui 28 espaços de lazer canino e deverão ser implantados mais 26 ainda este ano, para ampliar a oferta de áreas para os pets.

Os Dog Parks são áreas exclusivas para lazer canino, com brinquedos e aparelhos onde os pets podem brincar à vontade nas praças da cidade. São obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, nos quais os cães podem praticar atividades de lazer, adestramento, treinos e exercícios físicos, além de séries de fisioterapia, para reabilitação pós-cirúrgica dos animais.

De acordo com o presidente da Desal, Virgílio Daltro, um dos objetivos da iniciativa é promover o bem-estar animal. “Nos preocupamos muito com o desejo das pessoas e desenvolvemos essas ações com muito amor e respeito maior com os animais, dando a eles um espaço de lazer com bons atrativos”, conta o gestor.

O gestor ressalta ainda que cada espaço é construído conforme suas características culturais. “Em Salvador, cada espaço tem a sua própria história. No momento da reforma ou construção de um novo local de lazer, as particularidades dos moradores são levadas em consideração. Hoje temos inteligência de projetos e fazemos as ações de forma mais participativa, com pesquisas e novos elementos. Nosso departamento de fibra estuda e busca resultados para as demandas e estamos sempre trazendo novas atrações para nossos dogs”, diz Daltro.

Hoje, os Dog Parks podem ser encontrados nas praças ACM, em São Caetano; José Augusto Saraiva, em Stella Maris; dos Dendezeiros, na Cidade Baixa; e Segredos de Itapuã, em Piatã. A expectativa da gestão é ampliar ainda mais a oferta de áreas de lazer canino na cidade.

“Com um padrão definido, os novos projetos têm trazido de volta a autoestima da população e as festas dos dogs. Somente nos primeiros três meses de 2023, a prefeitura já inaugurou quatro cachorródromos e outros espaços serão entregues até o fim do ano”, conclui o gestor.

Atenção às regras

Para maior segurança na utilização dos Dog Parks, os tutores devem seguir algumas regras. Por exemplo, não é permitida a entrada de fêmea no cio e os filhotes só podem frequentar após a finalização das vacinas. É necessário manter o cão sempre vacinado e protegido contra ectoparasitas. As fezes deverão ser recolhidas imediatamente.

Além disso, é vetada a entrada de cães agressivos e, em caso de conflito, o dono do pet deverá intervir imediatamente e afastar os cães. É essencial evitar brincadeiras que estimulem a disputa territorial, assim como alimentar o cão na presença de outros. Por fim, todo e qualquer ato do cão é de responsabilidade do proprietário do animal, sendo assim, o pet deve estar acompanhado dos responsáveis e cães soltos devem ser supervisionados o tempo inteiro.