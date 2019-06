Salvador terá Caminho da Fé ligando Santuário de Irmã Dulce ao Bonfim

O trajeto tem cerca de 1,1 km e, em um ano, vai levar os fiéis católicos a dois dos pontos religiosos mais importantes de Salvador: o Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, em Roma, e a Basílica do Senhor do Bonfim, no bairro de mesmo nome.

Batizado Caminho da Fé, o percurso teve a ordem de serviço assinada pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira (18) e, em junho de 2020, pode iniciar o processo de consolidação da capital baiana com um destino turístico para além da culinária, axé music e belezas naturais.

No ano em que foi anunciada pelo Vaticano a canonização de Irmã Dulce, nada mais oportuno, nas palavras do prefeito, que uma integração entre o Santuário que leva o nome da religiosa baiana e a Igreja do Bonfim.

"Tudo acontece no melhor momento, o Caminho da Fé vai fazer essa integração de fé e unir elementos de religiosidade, com o objetivo de fomentar e firmar este destino turístico", comentou Neto sobre o percurso, que tem o investimento de R$ 16,1 milhões e é idealizado pela prefeitura desde 2017.

Prefeito autorizou início de obras (Foto: Betto Jr./Correio)

Ainda segundo o prefeito, o Caminho da Fé será uma via preparada para receber ps turistas religiosos e os fiéis baianos e, em se tratando de Salvador, capital onde nasceu Irmã Dulce, o local contará aos locais e visitantes sobre a história da freira. Além de arborização, paisagismo, bancos e iluminação em LED, ao longo do trajeto, que terá piso em granito, os fiéis serão entretidos por 14 totens que vão expor, por meio de frases e imagens, pontos marcantes da voda de Irmã Dulce.

"Além disso, vai resolver um problema de drenagem na área dos Dendezeiros, na verdade, uma questão em toda região da Cidade Baixa. O turismo religioso é muito importante na nossa cidade. Nós teremos uma nova perspectiva a partir disso. A acessibilidade é garantida em todo o trajeto, que terá calçadas mais amplas, com cerca de 3 a 5 metros de largura", afirmou Neto sobre o projeto feito pela Fundação Mário Leal Ferreira.

O gestor disse ainda que a Baixa do Bonfim, que está em fase final de obras, será entregue em julho. O trade turístico também aposta no Caminho da Fé como a consolidação de Salvador nos destinos procurados por fiéis do mundo. As mais de 370 igrejas da capital, de acordo com o presidente da Salvador Destination, não conseguem, sozinhas, criar um volume turístico.

"Essa obra vem como uma possibilidade muito boa de produto de turismo religioso, mais uma vertente para qualificar a cidade e desenvolver esse potencial específico que ainda não conquistamos", defende.

Ainda de acordo com o empresário, o âmbito se "reconfigura para receber pessoas com esse intuito". "Ainda não podemos estimar o volume de pessoas que receberemos a mais, mas certamente vai dobrar. O fiel é um turista literalmente fiel, que vai voltar, então é a qualificação da capital como um destino procurado por essas pessoas".

Caminho da Fé será inaugurado em junho de 2020 (Foto: Max Haack/Secom PMS)

'Sonho da santa'

Aos mais próximos, Irmã Dulce costumava dizer que um de seus sonhos era estender as ações das suas Obras Sociais (Osid) até o bairro do Bonfim. A santa não presenciou a realização deste sonho mas, segundo sua sobrinha, a superintendente das Osid, Maria Rita Pontes, o Caminho da Fé é a consolidação do desejo da tia.

"Estamos chegando de uma maneira diferente, por meio da fé, com muita devoção. Eu acredito que vai ser uma coisa muito grandiosa para todos nós, que vamos poder refletir sobre o trabalho realizado por Dulce. Além disso, acho que melhora muito a experiência do turista", disse.

Maria Rita também acredita que, somada à canonização, será a possibilidade de estreitar os laços entre a capital e o turismo. "Chegar aos pés do Bonfim conhecendo a história da santa, ao mesmo tempo, é um trabalho de evangelização único. Eu acho que vai ser muito bom para o turista, que certamente vai permanecer mais tempo e querer voltar", completou ela, que participou da cerimônia de autorização das obras.

Acompanhada da filha Mariana, a moradora Simone Peixoto comemorou o início das obras.

“Vai melhorar bastante aqui, principalmente na questão do alagamento, que dificulta muito pra gente no período de chuva. Também precisávamos de melhorias na iluminação, para dar um pouco mais de segurança. Que venham mais mudanças ótimas para nós”, afirmou.

Mais empolgada, a vizinha Célia Paiva ressaltou que o Caminho da Fé vai trazer muitos benefícios para moradores e visitantes. “Vai valorizar bastante a nossa área. Vai incentivar a atividade física, isso porque os passeios são muito importantes para os muitos idosos que moram aqui. A obra também vai incentivar o comércio, já que teremos muitos visitantes por conta da canonização de Irmã Dulce. Estou pensando até em montar um ponto por aqui, pois trabalho com arte”, revelou.

Percurso terá 14 totens com informações sobre trajetória de Irmã Dulce (Foto: Max Haack/Secom PMS)

Intervenções

De acordo com a prefeitura, o projeto foi concebido com intuito de priorizar o uso do pedestre. Para isso, os passeios serão ampliados para aproximadamente 5 e 3 metros nos lados esquerdo e direito da avenida, respectivamente, sentido do Bonfim. Ao longo da via, haverá nove faixas para travessia, todas no nível da pista, com rebaixamento de calçada para acessibilidade.

A pavimentação das faixas e acesso dos passeios serão estabelecidas em concreto lavado e a faixa central em placas de granito cinza, com acabamento flameado. Há, ainda, uma proposta de instalação de vala subterrânea para passagem da fiação elétrica e telecomunicações, suprimindo as fiações aéreas acima do passeio de maior largura.

Serão mantidas as árvores existentes que se encontram em bom estado e colocadas novas árvores para proporcionar um caminho agradável de sombra, além do plantio de dendezeiros, retomando a flora original do local, que inclusive deu nome à avenida. No local, serão instalados bancos em cada uma das 14 paradas para que sirvam também de ponto de descanso.

Se tudo ocorrer como pretende a prefeitura, em junho de 2020, quem for àquela região da Cidade Baixa encontrará, garante ACM Neto, uma outra perspectiva da Península de Itapagipe.