Salvador terá chuva durante toda a semana; confira previsão

As chuvas registradas em Salvador nos últimos dias prometem durar ao longo de toda a semana. Um sistema de baixa pressão (cavado) e a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) intensificarão os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico provocando chuvas na capital.

Segundo a Codesal, entre terça (21) e sexta-feira (24), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas e moderadas acompanhadas por trovadas. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

No sábado, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e moderadas, a qualquer hora do dia. Também há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Já no domingo (26), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

As temperaturas deverão variar entre 24 ºC (mínima) e 31 ºC (máxima).