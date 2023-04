Salvador terá Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio

Com o objetivo de valorizar a área histórica de Salvador, a prefeitura anunciou nesta quinta-feira (27) a criação do Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio.

Entre as ações está a criação de uma prefeitura-bairro no Pelourinho e um calendário anual de eventos para movimentar a região histórica. "Para mostrar a prioridade dessa região, a gente criou o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio e vamos implantar a primeira prefeitura-bairro. A primeira a ser criada após as outras criadas em 2013", disse o prefeito Bruno Reis, durante o anúncio das medidas.

"A prefeitura está dobrando a aposta nessa região, já investimos próximo de R$ 800 milhões nos últimos anos. A gente vai agora investir muito em serviço, em atendimento das responsabilidades que são da prefeitura. Fazendo isso aqui uma área de excelência de serviço público e manutenção, limpeza, ordenamento público e na área que me cabe, que é turismo e cultura, ter mais equipamentos programação fixa, anual, planejada, programada", explica o secretário municipal da Cultura, Pedro Tourinho.

Segundo ele, o calendário de eventos deve ser divulgado em breve. Também haverá investimentos para os equipamentos geridos pela prefeitura. "Nós vamos buscar soluções em nossos equipamentos, Casa do Carnaval, Cidade da Música, Casa do Benin, ou seja, ter uma programação cultural extensa pra esse tipo de evento. No resto do centro, a gente vai ter uma programação grande que vai ser anunciada nos próximos dias do calendário anual, que aí envolve toda essa região e as ruas, para fazer as ruas se movimentarem", explica o secretário.