Salvador terá edição do Festival Afropunk em novembro

Programado incialmente para novembro de 2020 e adiado devido a pandemia, o Festival Afropunk fará sua primeira edição na América do Sul no dia 27 de novembro de 2021, em Salvador. O palco será montado no espaço Marés, no Centro de Convenções de Salvador e terá formato híbrido, com presença de público e transmissão online pelo site oficial.

Considerado um dos maiores festivais de cultura negra do mundo, o festival reúne música, ativismo, moda e representatividade, e costuma receber grande nomes de hip-hop, eletrônico, jazz, soul e hardcore punk. Os detalhes para o evento na capital baiana devem ser conhecidos nos próximos dias, mas já forma criados os perfis do @afropunkbahia no Instragram e no Twitter.

Queremos você no AFROPUNK Bahia 2021!

Inscreva sua arte até o dia 24 de outubro através do link:https://t.co/QzfZFegmyU

e faça parte nossa primeira edição no Brasil!



A construção é nossa. A potência é coletiva.



Vamos juntes?#AFROPUNKBahia #AFROPUNKBrasil pic.twitter.com/Z5Y9QNhYiv — AFROPUNK Bahia (@afropunkbahia) October 19, 2021

Surgido em 2005, o evento se tornou um dos maiores de cultura negra do mundo, reunindo grandes nomes da música. Mas ele acaba atuando também como um transformador social, com muita arte, moda e comportamento. No Carnaval de 2020, em Salvador, o festival realizou sua primeira ação em terras baianas, colocando um trio elétrico com atrações especiais em dois dias da festa. Um dia com a banda Afrocidade recebendo Mano Brown, Russo Passapusso e Roberto Barreto (BaianaSystem), Cronista do Morro e Afro Jhow (Muzenza), numa noite histórica (lembre aqui como foi). No outro, o BaianaSystem recebeu BNegão, Vandal e Iracema Killiane (Ilê Aiyê).

Em 2020, o festival realizou uma edição incluindo diversos artistas baianos, com shows de Larissa Luz com Carlinhos Brown, Afrocidade com Majur e Mahal Pita, ÀTTØØXXÁ com Hiran, Duo B.A.V.I., Trapfunk & Alívio, Nêssa, Virus, Yan Cloud e Afrobapho.

Para quem deseja participar, o festival abriu inscrição para artistas em três modalidades: Novos Talentos Musicais, Conteúdos criativos audiovisuais e Conteúdos criativos estáticos (ilustração, pintura, fotografia, imagem com texto/poesia).

Grandes nomes

O namoro do Afropunk com Salvador começou quando o co-fundador e produtor do festival, Matthew Morgan, esteve no Carnaval baiano. Aqui conheceu melhor a festa Batekoo, depois de acompanhar o trio do coletivo. “Ele ficou impressionado com as mobilizações e a quantidade de público que os eventos atraiam”, contou Adrielle Coutinho para o CORREIO. Ela é responsável pela elaboração do planejamento e desenvolvimento estratégico da Batekoo,

Em sua programação, o Afropunk costuma receber artistas de hip-hop, eletrônico, jazz, soul e hardcore punk. O mais interessante é que abre as portas tanto para estrelas internacionais quanto para novos nomes. Em 2005, aconteceu a primeira edição anual do Afropunk Festival, no Brooklyn Academy of Music (BAM), em Nova Iorque. Depois, o festival cresceu e se tornou um evento internacional. Hoje acontece em diversos países, além da consolidada edição americana. Em 2017, por exemplo, o festival aconteceu em cinco cidades: Nova Iorque/Brooklyn, Paris, Londres, Atlanta e Joanesburgo, na África do Sul. Em 2019, o evento acontece em Paris, Nova Iorque, Atlanta e Joanesburgo.

Já passaram pelos palcos do festival nomes como Lauryn Hill, Janelle Monáe, Solange, Lenny Kravitz e Grace Jones. Mas também, artistas mais ligados à cultura negra e gêneros coo rap, soul, jazz. Temos ai D’Angelo, Soul II Soul, Kelis, Ice Cube, Sharon Jones, Chuck D, Anderson.Paak, Thundercat ,e Gary Clark Jr.. Da mesma forma, a origem mais punk do festival foi contemplada por artistas como Suicidal Tendencies, Bad Brains, Death Grips e Body Count.