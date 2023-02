Salvador terá final de semana pós-Carnaval de céu nublado 

O final de semana pós Carnaval dos soteropolitanos não será tão propício para o banho de mar e a cervejinha na praia. Isto porque, segundo a previsão do Inmet, o Sol aparece tímido e há 40% de chance de chuvas.

No sábado, o céu estará parcialmente nublado, com 40% de chuva fraca a qualquer hora do dia. De acordo com a Defesa Civil, apesar da possibilidade de temporal, não há risco para alagamentos, nem deslizamentos de terra.

Para o domingo, a previsão do Inmet também indica que o céu estará parcialmente nublado, com 40% de chuva fraca a qualquer hora do dia. O mesmo vale para os deslizamentos e alagamentos. Já a temperatura varia entre a mínima de 25°C e a máxima de 29°C nos dois dias.