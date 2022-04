Salvador terá fortes chuvas a partir deste sábado, diz Defesa Civil

Quem é de Salvador já sabe que uma hora está calor e na outra você deseja ter um guarda-chuva para se proteger da tempestade inesperada, e no feriadão da Semana Santa não vai ser diferente. Nesta sexta-feira (15), após registrar temperatura de 30° e uma sensação térmica de 37°, a Defesa Civil Nacional (Codesal) emitiu um alerta de chuva forte na capital baiana a partir deste sábado (16).

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), o fenômeno atmosférico tende a avançar para o norte, o que pode elevar o volume de chuva na Região do Recôncavo Baiano, incluindo Salvador, entre este sábado até a segunda-feira (18).

"As áreas de risco de movimentos de massa no município caracterizam-se pela ocupação de encostas de declividades variadas com residências de alta vulnerabilidade estrutural próximas a taludes. Esta situação associada à precipitação acumulada e a previsão meteorológica indica que podem ocorrer deslizamentos pontuais e induzidos nas áreas de risco mapeadas", alerta o Cemaden.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva pode chegar a 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e deslizamentos de terra.

O Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) informou que Salvador enfrentará uma frente fria vinda da região Sudeste com possibilidade de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento.

O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) estará em alerta e apto para atender às demandas solicitadas pela população da capital baiana. A tendência é de que as chuvas continuem até sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade.

O diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, orienta às pessoas que vivem em áreas de risco que mantenham a calma e sigam os alertas da Defesa Civil, encaminhadas por SMS e pelas sirenes. "Caso necessário deixem imediatamente suas casas, dirigindo-se às unidades de acolhimentos previamente estabelecidas nos treinamentos dos simulados de evacuação de área", indica.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

Fique atento: a Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.