Salvador terá loja da Nike no Shopping Barra; veja detalhes

A Nike desembarca em Salvador nesta sexta-feira (24), mais precisamente no Shopping Barra, com a primeira loja no conceito Unite da marca na Bahia. O formato traz o senso de comunidade, oferecendo um acesso mais democrático à grife.

Com mais de 1000 m², a nova loja traz elementos locais agregados à comunicação visual, como fotografias e logotipo único com o nome do novo ponto de venda. Nas paredes, imagens de modelos com corpos reais complementam o ambiente industrial da Nike Unite Barra Salvador.

“O Shopping Barra recebe uma grande marca, com um conceito completamente alinhado com a nossa visão de priorizar a experiência dos nossos clientes”, celebra Mirela Cubilhas, diretora da Enashopp, que administra o centro de compras.

A gama de produtos da nova loja inclui as categorias de Corrida, Treino, Futebol, Casual, Basquete e Infantil e, caso algum produto não esteja disponível, será possível fazer um pedido especial para entrega em casa com base na disponibilidade do site da marca.

