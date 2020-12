Salvador terá mais 60 leitos exclusivos para tratamento da covid-19

Mais 50 leitos clínicos e 10 de UTI para pacientes com coronavírus foram entregues nesta quarta-feira (23) pela prefeitura de Salvador. As novas vagas ficam no Hospital Santa Clara, no Itaigara, e foram contratadas após chamamento público. Com isso, a unidade médica passa a receber ainda hoje pacientes regulados de Unidades de Proto Atendimento (UPAs).

O investimento para manter as instalações será de R$ 2.048 milhões por mês. “Assim que começamos a perceber indícios do início de uma segunda da covid, determinei a minha equipe para começamos os esforços na reabertura dos leitos específicos para pacientes com a doença. Estabeleci como meta chegarmos no patamar igual ao que era ofertado pela prefeitura no auge da pandemia”, explicou o prefeito ACM Neto.

Ele disse ainda que até a sexta (25) serão entregues mais 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Evangélico da Bahia, em Brotas, e que até a primeira semana de janeiro de 2021 a capital baiana terá à disposição o total de 50 vagas reabertas de UTI.

“Decidimos pela reabertura dos leitos, desenhando estratégia diferente do primeiro semestre, já que não contamos mais com a tenda um e dois do Wet ‘n Wild. Portanto, ficarão faltando apenas 20 leitos de UTI para que a rede assistencial administrada pelo município chegue ao mesmo número do que havia na cidade”, acrescentou.

Sem colapso

Neto destacou que Salvador não passou em nenhum momento por uma situação de colapso no sistema, destacando que a parceria entre prefeitura e governo do Estado foi essencial. “Não houve, até agora na capital baiana, um paciente que tenha precisado de atendimento nas UPAs e tenha encontrado portas fechadas, assim como também não teve nenhum episódio de pessoas que morreram porque não encontraram vagas nos hospitais”, afirmou o prefeito.

Mesmo assim, é necessária atenção, já que o crescimento agora acontece com ritmo maior. “Nossa mais importante meta estabelecida logo no início da pandemia foi não poupar esforços para implantar vagas necessárias. Mas a pergunta que fica é: a recomposição de todos leitos para atender à demanda dessa segunda onda será suficiente? Estamos vivendo um ritmo muito maior de crescimento da covid-19 agora do que tínhamos visto no primeiro semestre”, diz.

Restrições

Neto não descartou a possibilidade de retomar com restrições mais duras na cidade para conter o avanço da doença. Ontem, a taxa de ocupação alcançou 75% nos leitos de UTI e 81% nos de enfermaria.

Para o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, a colaboração da população é essencial nesse momento. “Não estamos poupando esforços para salvar vidas, mas o poder público precisa do apoio de cada cidadão. Cada um pode praticar quatro gestos que ajudam nessa guerra contra o coronavírus, que são: usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento social e evitar aglomeração".