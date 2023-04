Salvador terá novo hospital privado de multiespecialidades; conheça

Com o objetivo de oferecer ainda mais serviços e cuidados integrados em saúde e novas especialidades, vai ser inaugurado na capital baiana, na segunda-feira, 17 de abril, o primeiro hospital-dia de multiespecialidades do Grupo H+Brasil em todo o território nacional. O local ficará no bairro do Itaigara.

A rede representa uma das maiores holdings de saúde do país e tem como foco o cuidado preventivo, derivado da junção de várias especialidades, com ênfase em Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia.

“Para alcançar esse objetivo que premia a população e a comunidade médica soteropolitana, o hospital-dia da Otorrino Center passou por uma modernização e agora é o H+Brasil Hospital Dia, dedicado a todos os médicos especialistas que buscam um centro cirúrgico seguro com tecnologia e equipe de apoio especializada”, comemora Amaury Guerrero, CEO da holding.

Para André Apenburg, diretor médico e um dos sócios da Otorrino Center, clínica que passará por expansão nos próximos meses, o H+Brasil Hospital Dia terá capacidade para ampliar o número de cirurgias e procedimentos, entre consultas e exames especializados. Segundo ele, essa nova configuração vai possibilitar o atendimento de outras especialidades além da Otorrinolaringologia e realizar cirurgias de baixa e média complexidades de acordo com a estratégia conhecida internacionalmente como Ambulatory Surgery Center (ASC).

A holding também já marca presença na Bahia, através do Grupo Opty com suas várias marcas de Oftalmologia (DayHORC, Instituto de Olhos Freitas, Instituto de Olhos Vilas, Oftalmoclin, Oftalmodiagnose e HOBrasil), e possui atuação nacional em Ortopedia e Urologia.

De acordo com Rafael Leal, diretor médico do grupo, os Day Hospitals surgiram e se desenvolveram em torno do conceito de desospitalização, propondo soluções eficientes a todos os indivíduos desse processo, sendo eles, paciente, médico e plano de saúde. “Apoiados em razões clínicas, psicológicas e econômicas, a atenção maior ao usuário traz benefícios significativos dos sintomas e maior satisfação das famílias em relação ao que é observado nas enfermarias tradicionais”, explica.

“Os day hospitals vêm se comprovando uma alternativa menos restritiva ao oferecer um serviço operacionalmente mais eficiente e com um melhor custo-benefício ao atendimento hospitalar. Isso decorre também do desenvolvimento das técnicas e tecnologias cirúrgicas, bem como dos avanços nas medicações e dos processos anestésicos que permitiram, obedecendo os critérios de elegibilidade, que um hospital-dia possa ser o local ideal para a realização de procedimentos de média e baixa complexidades”, explica Flávio Santos, diretor de operações.

Na mesma linha, o CEO do Grupo H+Brasil Amaury Guerrero salienta que o retorno do sistema de saúde tem sido muito positivo com a criação destas unidades específicas, por contribuírem diretamente para vencer os desafios do segmento de saúde, agregando qualidade com valores justos e custos acessíveis. “Com esta estrutura de fluxo otimizado evita-se a espera e a burocracia das internações, a disputa por leitos hospitalares e adiciona-se a vantagem de menor trauma psíquico e emocional, reduzindo o risco de infecção e proporcionando menores custos dos procedimentos”, complementa.