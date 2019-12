Salvador terá oito jogos se Brasil for sede da Copa 2023 feminina

A Fifa confirmou, na última sexta-feira (13), o Brasil como um dos quatro candidatos a sediar a próxima Copa do Mundo feminina, em 2023. Os concorrentes são Colômbia, Japão e uma candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

Se o país for escolhido, Salvador será uma das oito cidades-sedes. Neste caso, a Fonte Nova receberia oito partidas, sendo seis na fase de grupos, uma nas oitavas e uma nas quartas de final. O primeiro confronto em Salvador seria em 14 de julho, dia seguinte à abertura. E o último, em 4 de agosto, pelas quartas de final.

O documento da candidatura cita inclusive a estimativa de investimento que será necessário fazer na Fonte Nova caso o Brasil seja escolhido como sede: R$ 2,96 milhões, “principalmente em infraestrutura temporária”, diz o texto de apresentação do estádio baiano. Na Copa de 2014, arquibancadas móveis foram instaladas atrás do gol do Dique.

As outras sedes que constam no documento entregue pela CBF à Fifa são Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Todas receberam jogos também da Copa do Mundo masculina, em 2014 – que teve 12 sedes.

Na proposta brasileira, a abertura está prevista para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 13 de julho de 2023, e a final no Maracanã, no Rio, em 13 de agosto. As semifinais seriam no Mineirão, em Belo Horizonte, e na Arena Corinthians, em São Paulo.

A Arena Fonte Nova foi construída em 2013 e sediou jogos da Copa das Confederações no mesmo ano, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos do Rio-2016 e Copa América 2019.

"A Fifa já demonstrou que confia na nossa capacidade de realizar eventos deste porte. Eu tenho repetido que a partir de agora a CBF será candidata a receber todas as grandes competições do futebol mundial, pois temos experiência e equipamentos comprovadamente de excelência. Sabemos que temos fortes concorrentes, mas acreditamos na possibilidade de termos mais uma Copa do Mundo no Brasil", ressalta Rogério Caboclo, presidente da CBF.