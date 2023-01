Salvador terá operação especial de transporte para Festival de Verão

Para atender o público que vai curtir os shows do Festival de Verão, que acontece neste sábado e domingo (28 e 29), no Parque de Exposições, na Paralela, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o evento. Com a abertura dos portões às 15h e encerramento às 2h30, a ação visa garantir o atendimento para quem optar por utilizar o transporte público, especialmente na volta pra casa.

A operação ocorrerá normalmente durante o período de chegada para os shows. Para a saída, o horário de atendimento será ampliado, com ônibus saindo até as 3h30 das estações de transbordo em direção aos principais corredores da cidade. A partir das 21h30, cerca de 30 veículos de frota reguladora serão disponibilizados e serão distribuídos entre as estações Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte. Além disso, o metrô tem a última saída da Estação Mussurunga prevista para as 2h30.

Os reguladores alocados na Estação Mussurunga darão atendimento às regiões de Cajazeiras, avenidas Aliomar Baleeiro, Luís Viana (Paralela), São Rafael e também à orla. Já os veículos na Estação Pirajá passarão pela avenida Barros Reis, Rua Cônego Pereira, avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Valéria e Estrada de Campinas.

Os reguladores do terminal Acesso Norte darão atendimento à rua Silveira Martins, Estrada da Liberdade, Avenida San Martin e Caminho de Areia. Os ônibus da frota reguladora ficarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob e serão utilizados de acordo com a demanda.

Transporte individual

Para garantir o conforto daqueles que optarem por utilizar serviços de táxi, mototáxi e veículos por aplicativo, assim como dos operadores deste tipo de transporte, a Semob instalou pontos provisórios em frente ao Parque de Exposições. A via marginal em frente à entrada do evento será de acesso exclusivo de táxis, mototáxis e ônibus.

Os veículos particulares e por aplicativo deverão utilizar como embarque e desembarque a faixa à direita da via principal, ao lado do canteiro que a separa da marginal. Os ônibus que atendem o local farão o embarque e desembarque de passageiros no ponto logo após a passarela. Agentes de trânsito e transporte estarão nas estações para orientar os usuários sobre a operação no evento.