Salvador terá queima de fogos em 20 bairros; veja onde

Claudia Leitte fará a contagem regressiva do Réveillon de Salvador na Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, à meia-noite deste sábado (31). Mas lá não será o único lugar que terá queima de fogos em Salvador.

Outros bairros também vão celebrar a chegada de 2023 com show pirotécnico. São eles:

Paripe

Cajazeiras

Ribeira

Boa Viagem

Patamares

Santo Antônio Além do Carmo

Jardim de Alah

Farol da Barra

Rio Vermelho

Amaralina

Itapuã

Periperi

Pernambués

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Paramana

Santana

Bananeiras

Praia Grande

Itamoabo

Quem quiser ir pro Festival, dá pra ir de táxi, ônibus, mototáxi e mesmo de carro - estacionar na Zona Azul custa R$20 por um período de 12 horas.

Na arena Daniela Mercury, a Unidade de Pessoa com Deficiência (UPCD) disponibiliza um espaço com 50 lugares para pessoas com diversos tipos de deficiência para aproveitar os shows. O acesso é por ordem de chegada, até a lotação da área.