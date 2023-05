Salvador terá show da turnê Sorriso Maroto As Antigas em setembro

A turnê Sorriso Maroto – As Antigas chega em Salvador em 30 de setembro, a partir das 21h, na Arena Fonte Nova. As vendas iniciam nesta sexta feira (5), às 12h, no site www.ingresse.com, no Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Parque Shopping), Pida! (Salvador Shopping) e Grupo Onda (Shopping Bela Vista).

O grupo Sorriso Maroto está completando 25 anos de carreira e promete no repertório resgatar a nostalgia dos fãs, com esse projeto que reúne todos os grandes clássicos. No show, o público faz uma viagem no tempo, passando pelas diferentes fases da banda, com canções que fizeram sucessos como: Ainda Gosto de Você, Não Tem Perdão, A Primeira Namorada, Amanhã, Sinais, Assim Você Mata o Papai.

A festa contará com 4 setores: Arena “Nada de Pensar em Despedida”, Arquibancada Intermediária “Bateu Saudade”, Open Bar “Diz Que Quer Ficar” (Água, cerveja, refrigerante e vodka) e Front “Me Olha Nos Olhos”. Os ingressos do primeiro lote variam entre R$ 55 e R$ 215.