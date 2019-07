Salvador terá ventos de até 40 km/h a partir da noite desta quarta (16)

O Inverno parece ter dado uma trégua esses dias, mas os dias ensolarados em Salvador não devem durar muito tempo. De acordo com a previsão da startup baiana i4sea, a partir da noite desta quarta-feira (17) os ventos mais fortes começam a aparecer.

A previsão é que, já na quinta-feira (18), Salvador terá ventos de aproximadamente 20 nós (40 km/h), que estão vindo Sul/Sudeste. A condição climática indica que provavelmente a capital baiana também terá dias chuvosos pelo menos até domingo (21).

Ainda segundo a startup, as ondas também tendem a aumentar a partir da noite de quarta-feira (17), atingindo aproximadamente três metros na quinta-feira (18). A tendência é que o mar esteja bastante agitado até o final de semana.

Isso não significa, no entanto, nenhum alerta para os banhistas. Todos os alertas para a população são emitidos exclusivamente pela Marinha do Brasil e podem ser consultados no site oficial ou nas redes sociais oficiais das Forças Armadas.