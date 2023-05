Salvador terá voos diários para Lisboa a partir de outubro

Quem quiser embarcar de Salvador para Lisboa vai contar com voos diários a partir de outubro. Em reunião realizada, nesta semana, em São Paulo, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e a TAP Air Portugal alinharam a operação dos voos diários saindo da capital baiana par Portugal, a partir de 29 de outubro. Atualmente, a companhia mantém seis linhas entre os dois destinos, de segunda a quarta e de sexta a domingo. Com a ampliação da malha aérea, o voo será oferecido também às quintas-feiras, colocando as operações da TAP na Bahia em posição superior à registrada antes da pandemia.

“Essa parceria com a TAP é a continuidade das ações do Governo do Estado, para atrair mais turistas estrangeiros à Bahia, junto com a promoção dos nossos atrativos em feiras internacionais e qualificação dos serviços oferecidos aos visitantes. O voo de Lisboa oferece conexões com 50 cidades da Europa e da África”, explicou a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

“É um investimento importante, resultado do trabalho conjunto da TAP e do Governo da Bahia, para atrair um número maior de turistas e fazer com que Salvador seja um destino cada vez mais relevante, dentro da malha aérea da nossa companhia no Brasil”, declarou o diretor da TAP para a América Latina, Carlos Antunes.

Para o gerente de Marketing e Negócios do Salvador Bahia Airport (Rede Vinci), Marcus Campos, “essa iniciativa da TAP reforça o aquecimento do fluxo entre Salvador e a Europa, indicando o potencial para mais voos internacionais nos próximos meses e anos, sendo um motor de desenvolvimento turístico e de comércio exterior para a Bahia”.