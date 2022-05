Salvador terá voos diretos inéditos para Campo Grande em julho

Pela primeira vez, o Aeroporto de Salvador vai operar voos para todas as capitais da região Centro-Oeste. Agora, além dos voos regulares para Brasília (DF) e Goiânia (GO), a capital baiana terá viagens sazonais para Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). A viagem será ofertada semanalmente, entre 1º de julho e 6 de agosto.

Todos os novos voos serão operados pela GOL Linhas Aéreas e já estão à venda para os passageiros. É possível comprar os bilhetes no site da companhia e em agências de viagem.

Ao todo, serão 39 voos semanais para o Centro-Oeste no mês de julho. Serão 21 partidas de Salvador para Brasília, 13 para Goiânia, além de três viagens sazonais para Cuiabá e de uma para Campo Grande. Os voos entre Campo Grande e Salvador serão realizados pelo Boeing 737-800 com capacidade para 186 Clientes.

Cuiabá tem um dos aeroportos mais próximos do complexo do Pantanal, destino turístico que ganhou maior visibilidade desde que o remake da novela que leva o mesmo nome do local, exibida em horário nobre pela Rede Globo, estreou.

A melhor época para visitação, segundo as agências de turismo, é justamente o período que vai de maio a setembro, quando ocorre a estação seca. Já Campo Grande é próximo da cidade de Bonito, que é considerada um dos melhores para ecoturismo no mundo devido à exuberância de suas águas cristalinas e as possibilidades de mergulho fluvial.

“Além de voos para todas as capitais do Centro-Oeste, manteremos a ligação direta com todas as regiões do Brasil. Isso é bom para os baianos, que podem viajar com mais comodidade, e para os turistas, que terão mais facilidade em explorar todas as possibilidades que a Bahia oferece”, destacou o Gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport, Marcus Campos.

Confira, abaixo, as frequências e horários da nova rota entre Campo Grande (CGR) e Salvador (SSA) para a alta temporada de inverno:

Voos CGR-SSA - dias 1º, 8, 15, 22, 29 de julho e 5 de agosto

Voos SSA-CGR - dias 2, 10, 16, 23, 30 de julho e 6 de agosto.

Foto: Divulgação