Salvador teve o mês de maio menos chuvoso dos últimos 29 anos, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). No período, o acumulado de chuvas registrado na capital baiana foi de 119 mm. Este índice tem como base o pluviômetro da Estação do Inmet de Ondina, referência para o monitoramento por ser o mais antigo da cidade.

A expectativa, levando o histórico de 30 anos na capital, era de que chovesse 279,8 mm durante todo mês de maio - ficou, portanto, em menos da metade do esperado. Em 2020, no mesmo período, o índice foi bem maio, chegando a 454,2 mm. Em 2019, o acumulado foi de 240,6 mm.

Os bairros que tiveram maior intensidade de chuvas em maio desse ano foram Nova Brasília (271,4 mm), Periperi (225,6 mm), Mirante de Periperi (219 mm) e Valéria (205,3 mm).

Para junho, o último mês da Operação Chuva 2021, a expectativa é de que chova aproximadamente 245,6 mm, com base na previsão climatológica e levando em conta o histórico do período.

Previsão de tempo

Nesta terça (1º), houve chuva em vários pontos da capital e a previsão é de que o tempo continue parcialmente fechado pelos próximos dias. Nas últimas seis horas, as regiões do Caminho das Árvores, Saramandaia e Stiep registraram um acumulado de chuvas expressivo de 49 mm, 35,6 mm e 30,9 mm, respectivamente.

(Foto: Paulo Fróes/CORREIO)

Segundo o Cemadec, formou-se um cavado próximo ao litoral de Salvador. o que ajudou a formar uma convergência de umidade em baixos níveis.

A previsão é que amanhã e quinta o céu permaneça nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. Na sexta-feira, sábado e no domingo, a tendência é de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia.

Ocorrências

Apesar do volume menor de chuva, maio teve registro de 1.507 ocorrências na Defesa Civil de Salvador (Codesal). As maiores demandas foram de orientações técnicas (705), ameaças de desabamento (303) e ameaças de deslizamento (158). Quem precisar de atendimento da Codesal deve ligar para o 199.

Também neste mês, a Codesal, em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpubr), aplicou 30.842 m² de lona plástica para estabilizar encostas em pontos de risco de Salvador. A ideia é justamente minimizar o perigo de deslizamento de terra durante as chuvas.