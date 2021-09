Salvador ultrapassa a marca de 180 mil cães e gatos vacinados contra raiva

Salvador ultrapassou a meta de imunizar 180 mil cães e gatos durante a Campanha de Vacinação Antirrábica. O cumprimento do objetivo traçado para estratégia na capital baiana coincide com a celebração do Dia Mundial de Luta contra Raiva, lembrado de forma global em 28 de setembro.

De acordo com secretário municipal da Saúde, Leo Prates, o resultado é fruto do empenho das equipes do Centro de Controle de Zoonoses que atuaram quase que ininterruptamente durante mais de 30 dias, inclusive com a oferta das vacinas durante os finais de semana.

“Temos que enaltecer o importante o papel dos agentes de combate às endemias e demais profissionais que atuaram diretamente na campanha de vacinação. Montamos pelo segundo ano consecutivo, de maneira pioneira no país, uma estrutura com drive trhu, além de mais de 100 pontos fixos, volantes e itinerantes espalhados por toda cidade. U cumprimento dessa meta é de fundamental importância para mantermos nossa cidade livre da raiva”, diz Prates.

A campanha de vacinação animal seguirá no município até 30 de setembro. É possível ter acesso as doses da vacina em 98 postos de saúde espalhados pela cidade, das 8h às 14h.

Além disso, agentes de combate às endemias estão percorrendo as ruas de diversas localidades do município com a aplicação da vacina em pontos volantes e pontos fixos itinerantes são instalados em bairros estratégicos da cidade. Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes.

“A campanha ainda continua até o final desse mês e continuamos convocando a população a levar os animais de estimação até os pontos de vacinação para garantir a proteção dos melhores amigos de estimação. A raiva mata e a vacinação é a principal medida de prevenção dessa zoonose”, alertou Andréa Salvador, diretora de Vigilância à Saúde.