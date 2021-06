Salvador vacina caminhoneiros com carteira D e grupos prioritários nesta quarta (9)

Nesta quarta-feira (9) Salvador retoma a imunização contra covid-19 dos grupos prioritários e a aplicação da 2ª dose. Nesta terça (8), a Secretaria Municipal de Saúde realizou um mutirão onde vacinou apenas por idade.



Nesta quarta, os caminhoneiros com carteira da categoria D serão incluídos na imunização. No entanto, para os profissionais da categoria é preciso ter idade igual ou superior a 40 anos. A vacinação do grupo acontecerá das 08 às 16 horas.



Já no período da tarde, das 13h às 16h, será a vez das pessoas com 53 anos nascidas até 31 de dezembro de 1967. A aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e CoronaVac será feita tanto por agendamento quanto por demanda aberta.



PONTOS DE VACINAÇÃO DA 1ª DOSE (Exceto gestantes e puérperas) – (08H ÀS 16H)

Drivers: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, FBDC Brotas, Atakadão Atakarejo, Parque de Exposições, Arena Fonte Nova,Vila Militar.

Pontos fixos: USF Vila Nova de Pituaçu, USF Curralinho, 5º Centro de Saúde, FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Prof Eduardo Mamede, Parque de Exposições, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgate, USF Cajazeiras V, Clube dos oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

Confira os públicos habilitados nesta quarta-feira (9)



PESSOAS COM 53 ANOS OU MAIS:

13h às 16h: Pessoas com 53 anos ou mais nascidas até 31 de dezembro de 1967

Para isso precisam estar com o nome na lista e no ato da vacina apresentar cartão SUS e documento oficial de identificação com foto.

Pessoas com idade superior a 53 anos (nascidos até 31 de dezembro de 1967), que ainda não foram imunizados, podem procurar os postos de vacinação normalmente para recebimento da vacina.



CAMINHONEIROS

Os caminhoneiros com carteira da categoria D com idade igual ou superior a 40 anos estão habilitados a se vacinar contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (09) das 08h às 16h, em Salvador.



Com isso, eles se juntam aos caminhoneiros já incluídos na estratégia que possuem carteira de habilitação AE, C e E.

Todos devem ter nome na lista do site da SMS e ser residente de Salvador para ter acesso às doses.



No ato da vacina apresentar documento oficial com foto, carteira de habilitação por categoria, o documento do caminhão e cópia impressa do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do último Imposto de Renda, ou último contracheque da empresa de transporte de carga, ou última nota fiscal.



É indispensável também levar as cópias impressas do Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e do Extrato do Transportador com situação ativa. Ambos os documentos devem possuir a data de validade superior ao dia de vacinação.



PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO

Os jornalistas e radialistas com idade igual ou superior a 40 anos podem se vacinar. Para ser beneficiado com a primeira dose todos devem estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS e atuar em Salvador.



No ato da vacina deve apresentar obrigatoriamente o documento oficial com foto e cópia impressa do certificado de conclusão de curso/diploma, DRT ou Identidade profissional válida (carteira da Fenaj, por exemplo).



Além disso, devem levar a cópia impressa do último contracheque ou nota fiscal ou carta da chefia.

Esse público pode buscar o imunizante, além dos demais pontos, na sede da Associação Baiana de Imprensa (ABI), das 08h às 16h e nos demais pontos:



Drivers: Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, FBDC Brotas, Atakadão Atakarejo, Parque de Exposições, Arena Fonte Nova, Vila Militar.

Pontos fixos: USF Vila Nova de Pituaçu, USF Curralinho, 5º Centro de Saúde, FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Prof Eduardo Mamede, Parque de Exposições, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgate, USF Cajazeiras V, Clube dos oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)



RODOVIÁRIO, TRABALHADOR DA LIMPEZA URBANA, METROVIÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, PORTUÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E TRABALHADORES DO TRANSPORTE AÉREO (18 A 59 ANOS)

Para ser beneficiado com a primeira dose todos devem estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS, atuar em Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa do último contracheque.



Os portuários que trabalham no Porto de Salvador deverão estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS, atuar em Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto, cópia impressa do último contracheque ou cópia da ficha cadastral do trabalhador expedida pela OGMOSA atualizada.



Os catadores de materiais recicláveis devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa da carteira da cooperativa.



Trabalhadores do transporte intermunicipal precisam ser residentes (moradores) de Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa do último contracheque.



Os trabalhadores do transporte aéreo devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa do último contracheque ou da credencial aeroportuária com data de validade posterior à data de vacinação.



TRABALHADORES DA SAÚDE, FARMÁCIAS E DE ESTABELECIMENTOS COM CNES ATIVO; DOULAS, CUIDADOR DE IDOSO E AUTÔNOMOS

Todos devem estar com o nome cadastrado no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópias impressas dos seguintes documentos:

Trabalhadores da saúde e de farmácias: último contracheque ou contrato PJ ativo.



Doulas: cópia do Imposto de Renda, ou do ISS, ou nota fiscal ou contrato de trabalho com firma reconhecida em cartório.



Autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, biomédicos, técnico em radiologia, veterinários): carteira do conselho de classe e cópia impressa do Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou da última nota fiscal.



Trabalhador da saúde dos estabelecimentos com CNES ativo: deve estar lotado em Salvador e em pleno exercício das atividades. Apresentar também cópia impressa do último contracheque.



Cuidador de idoso (18 a 59 anos): Uma das cópias impressas do Imposto de Renda, carteira de trabalho assinada, comprovante do e-Social ou ISS atualizado ou nota fiscal. Nos documentos é preciso estar o registro de “cuidador (a) de idoso”.



GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES APÓS 45 DIAS DO PARTO (18 anos ou mais)

Todas devem estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes com comorbidades: devem apresentar também cópia impressa do laudo ou relatório médico ou caderneta da gestante.

Puérpera com comorbidades: devem apresentar também cópia impressa da Declaração Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

Lactantes após 45 dias do parto que estejam amamentando até o 12º mês de vida bebê: devem apresentar também cópia impressa de certidão de nascimento do bebê.



PONTOS EXCLUSIVOS DE VACINAÇÃO PARA GESTANTES e PUÉRPERAS – 08H às 16H

Drivers: Shopping da Bahia e Shopping Bela Vista

Pontos fixos: USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II, USF Fernando Filgueiras – Cabula IV e USF Pirajá

observação: Mesmo cadastradas automaticamente no sistema, as beneficiadas devem consultar previamente seus médicos para as devidas orientações sobre a vacina.

Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com o imunizante oxford/ astrazeneca.



TRABALHADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, FACULDADES/UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ESCOLA DE CURSO TÉCNICO (NÍVEL BÁSICO)

(idade igual ou superior a 18 anos)

Os trabalhadores devem estar com nome cadastrado no site da SMS, em pleno exercício das atividades em Salvador, e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto e mais cópia impressa do último contracheque ou do contrato de trabalho PJ.



PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME

Para ter acesso ao imunizante é preciso ter a idade igual ou superior a 18 anos, estar com o nome na lista do site da SMS e no ato da vacinação apresentar documento de identificação com foto, além de um dos documentos abaixo IMPRESSO:

Cópia de um relatório médico com o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID D57) para falciforme com qualquer data de emissão;

Cópia do Exame de diagnóstico para a doença (Eletroforese de Hemoglobina);

Cópia da Carteira de identificação dos serviços especializados que atendem a doença em Salvador.



PESSOAS COM COMORBIDADE (DOENÇAS CRÔNICAS), DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO INTELECTUAL SEVERO E MODERADO (entre eles, Autistas), SÍNDROME DE DOWN, IMUNOSSUPRIMIDOS, TRANSPLANTADOS, E EM HEMODIÁLISE

(idade igual ou superior a 18 anos)

Todos os indivíduos devem estar com o nome cadastrado no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



POLICIAL FEDERAL, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, POLICIAL MILITAR E CIVIL; BOMBEIRO, AGENTES DE SALVAMENTO, TR NSITO E PENITENCIÁRIOS; FISCAL DE MEDIDA RESTRITIVA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FORÇAS ARMADAS, TRABALHADOR DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Todos devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site da SMS e idade igual ou superior a 18 anos. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.



2ª DOSE



CORONAVAC

Os pontos de aplicação da segunda dose da Coronavac funcionarão através de demanda aberta nesta quarta-feira (09) das 08h às 13h. O indivíduo que estiver com a data de retorno no cartão de vacina igual ou inferior a 13 de junho pode se dirigir aos locais.



Drivers: Unijorge Paralela

Pontos Fixos: Unijorge Paralela e UBS Nelson Pihaui Dourado



OXFORD - DEMANDA ABERTA

Além do agendamento através do Hora Marcada, haverá pontos de vacinação para Oxford também por demanda aberta das 08h às 13h para os indivíduos com data de retorno no cartão de vacina igual ou inferior a 13 de junho.

Drivers: PAF Ondina e Universidade Católica de Salvador - Campus Pituaçu

Pontos fixos: USF Vista Alegre e USF Cajazeiras X



OXFORD - AGENDAMENTO

Nesta quarta-feira (09), 19 pontos de imunização estarão funcionando de 08h às 13h horas com a aplicação exclusiva da 2ª dose da Oxford APENAS para quem realizou agendamento através da plataforma online Hora Marcada. A estratégia contempla os indivíduos que estão com a data de reforço para até o dia 11 DE JUNHO.

Drivers: Uninassau (Campus Pituba) e Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Barris)

Pontos Fixos: USF Federação, USF Parque de Pituaçu, UBS Manoel Vitorino, UBS Mario Andrea, CSU Pernambués, UBS Eunísio Coelho Teixeira, USF Mata Escura, UBS Dr. Péricles Esteves Cardoso (Barbalho), USF Terreiro de Jesus, UBS Joanes Centro Oeste, USF Alto do Coqueirinho, UBS Professor Bezerra Lopes, UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, USF Antonio Lazzarotto, USF Fazenda Coutos III, USF Tubarão.



VACINA EXPRESS

Idoso, pessoa com deficiência, portadores de comorbidades, paciente oncológico, pessoa com doença falciforme, em hemodiálise, transplantado, imunossuprimidos, pessoa com transtorno intelectual severo e moderado (entre eles, autistas) e pessoa com síndrome de down que integram o público elegível para a vacinação contra a COVID-19 em Salvador podem fazer o agendamento da imunização domiciliar através do Vacina Express.

O serviço é oferecido, preferencialmente, para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.



As pessoas que já foram imunizadas em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital já que o retorno da equipe de saúde é feito automaticamente, de acordo com a data de reforço programada no sistema.



O site é o vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br