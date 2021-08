Salvador vacina mais de 45 mil e bate recorde de imunizados por dia contra covid

A vacinação contra a covid nesta quarta-feira (18) em Salvador bateu o recorde de imunizados nesta quarta-feira (18). Pela primeira vez desde o começo da campanha de imunização, Salvador vacinou acima de 40 mil pessoas.

Leia mais: Salvador inicia a vacinação de jovens de 19 anos nesta quinta (19)

De acordo com dados do Vacinômetro, da prefeitura, 45.695doses foram aplicadas (até 21h02). Destas, 45.636 foram de primeiras doses. Apesar da exclusividade de primeira dose, o sistema registra a aplicação de 59 segundas doses. Nesta quarta, a capital também imuniza além do público por idade, a partir de 20 anos, gestantes e puérperas, com idade igual ou superior a 18 anos. O recorde era do dia 9 de agosto, quando 38.168 pessoas foram vacinadas. Assim, como nesta quarta, na ocasião, os postos de imunização funcionaram até 21h.

Já nesta quinta-feira (19), Salvador vacina os jovens de 19 anos. A imunização será das 8h às 12h, será a vez dos nascidos até 19 de fevereiro de 2002. À tarde, das 13h às 16h, entra também o público nascido até 19 de agosto de 2002.

Além disso, também haverá vacinação de 1ª dose para gestantes e puérperas e aplicação das 2ª doses da Oxford e Pfizer para pessoas com retorno até 24/8 e Coronavac para retorno até 20/8.