Salvador vai ganhar Centro Internacional de Investigação do Atlântico

A capital baiana vai ganhar um Centro Internacional de Investigação do Atlântico (AIR Centre). A plataforma para o desenvolvimento de atividades de investigação nas áreas do clima, terra, espaço e oceano vai receber investimentos de aproximadamente R$15 milhões e será inaugurado nesta sexta-feira (16), no Instituto de Geociências, da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A iniciativa é uma parceria entre os governos baiano e português. A novidade foi anunciada no I Fórum Internacional do Meio Ambiente e Economia Azul, que foi aberto na manhã desta quarta-feira (14), no Senai Cimatec.

O centro vai incluir atividades nas áreas da observação da Terra e aplicações computacionais, incluindo o recurso a metodologias de inteligência artificial no apoio à ciência e à pesquisa para a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, e para o benefício das pessoas que vivem em torno do Oceano Atlântico.

O governador Rui Costa falou sobre a importância das parcerias que unem os potenciais do Brasil, principalmente do Nordeste, com a expertise de outras nações, como é o caso do Air Centre. “Para o Nordeste brasileiro, o meio ambiente tem valor, e, ao contrário do que alguns têm dito, queremos firmar parcerias para a preservação e também para a geração de emprego e renda, a partir do equilíbrio sustentável entre a utilização dos recursos naturais e a produção, seja ela agrícola, industrial ou tecnológica. Os nove estados do Nordeste estão dispostos a montar uma rede, com o objetivo de cooperar e juntar esforços a partir dos conhecimentos gerados. É isso que nós estamos buscando fazer, e esse encontro de hoje vem dar passos nessa direção”, declarou Rui.

Até quinta-feira (15), especialistas e gestores renomados de países como Estados Unidos, Portugal, Áustria, África do Sul e Gana vão dar palestras e debater em mesas redondas, assistidos por uma plateia formada por 1.200 profissionais e estudantes da área da Bahia e de outros estados brasileiros que se inscreveram no evento.

A Economia Azul é um modelo de desenvolvimento que propõe mudanças estruturais no setor econômico, de forma a se basear no funcionamento dos ecossistemas. De acordo com o titular da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema), João Carlos Oliveira, a realização desse fórum segue a orientação do governador Rui Costa de destacar o Meio Ambiente como pauta positiva. "Este simpósio tem o objetivo de transformar desafios em oportunidades, por meio da Economia Azul. Para se ter uma ideia, o ambiente marinho representa 40% do PIB europeu e nós temos uma área costeira significativa no Brasil, sendo mais de 3.300 quilômetros somente no Nordeste", ressaltou.

Um dos principais nomes do Fórum é Jerry Miller, que foi membro do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia do ex-presidente Barack Obama e é referência mundial em estratégias da sociedade para mudanças climáticas e oceanos. "É um evento muito importante, pois a importância da Economia Azul tem que ser percebida globalmente. É uma honra ser convidado e participar desse evento, que é relevante não só para a Bahia, que tem uma grande costa litorânea, mas para o Brasil e todo o planeta", destacou o americano. Também participa do evento o ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor.



Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o evento ainda tem como parceiro o The Air Center, que é diretamente vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. O Fórum acontece no auditório do Prédio 3 do Senai Cimatec. A instituição está localizada na Avenida Orlando Gomes, número 1845.