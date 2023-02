Salvador vai receber a turnê do NX Zero; confira data

Cinco anos atrás, os fãs da banda NX Zero ficaram arrasados quando os integrantes decidiram dar um tempo dos palcos e cuidar mais da vida pessoal.

Celebrando mais de 10 anos de sucesso, o NX Zero volta com força total e fará uma turnê pelo Brasil inteiro. Para os fãs baianos, Salvador está na lista dos shows em que Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler irão apresentar: o grupo vai tocar na Arena Fonte Nova no dia 29 de julho.

O primeiro evento vai ocorrer dentro do festival MITA. As vendas da Tour Cedo ou Tarde iniciam amanhã (3), a partir das 12 horas, no site da Eventim. Os ingressos custam a partir de R$ 60.

TOUR CEDO OU TARDE – DATAS

26/05 – Rio de Janeiro/RJ - MITA

04/06 – São Paulo/SP – MITA

22/06 - Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Viana

24/06 - Vitória/ES – Praça do Papa

30/06 - Curitiba/PR – Live

07/07 – Florianópolis/SC – Hard Rock Live

08/07 – São José do Rio Preto/SP – Centro Regional de Eventos

14/07 - Belo Horizonte/MG – Expo Minas

15/07 - Ribeirão Preto/SP – Centro de Eventos Ribeirão Shopping

21/07 – Brasília/DF – Arena BRB Nilson Nelson

22/07 – Goiânia/GO – Goiânia Arena

29/07 – Salvador/BA – Arena Fonte Nova

04/08 – Recife/PE – Classic Hall

05/08 – João Pessoa/PB – Domus Hall

11/08 – Natal/RN – Arena das Dunas

12/08 – Ceará/CE - Colosso

18/08 – Manaus/AM – Studio 5

19/08 – Belém/PA – Espaço Náutico Marine Club