Salvador vai receber maiores executivos de tecnologia do país

Futuro e passado juntos

Os principais executivos de tecnologia do Brasil – um mercado que movimenta US$ 80 bilhões – vão se reunir em Salvador entre os dias 12 e 17 de setembro, no IT Fórum. E o local escolhido para discutir o futuro do setor será o centenário Centro Histórico, num evento que promete ser completamente disruptivo. Os organizadores estimam aproximadamente mil participantes para buscar o soluções para o maior desafio do segmento para os próximos anos: formação de mão de obra. "Hoje se estima 800 mil vagas abertas, sem profissionais capacitados a ocupa-las. Por outro lado, estamos num país que têm 12 milhões de desempregados", destaca Andre Carvalho, CEO da IT Mídia, empresa realiza o fórum.

Impacto local

A IT Mídia escolheu a Casa Pia de São Joaquim para realizar os grandes encontros, que acontecerão de 12 a 15 de setembro, numa ação que visa valorizar e dar visibilidade à área. "A gente pensou muito em ir para o Centro de Convenções de Salvador, que é o mais lindo do Brasil, mas a história da Casa Pia nos encantou", conta André Carvalho. No dia 15 à noite, uma sexta-feira, o fórum será encerrado e inicia-se a programação cultural, que se estende até o dia 17 de setembro. Já tem quatro grande hotéis e oito restaurantes fechados para o IT Fórum.

Vamos aos shoppings

Em pelo menos parte dos shoppings do Nordeste, os números indicam que a movimentação econômica já superou em 2022 o período anterior à pandemia, é o que indica um relatório sobre o setor publicado pelo Santander. Os resultados se referem aos estabelecimentos da Also e BRMalls, grupos listados em bolsa e que respondem por quase 10% da área bruta locável e das receitas de locação. As demonstrações financeiras mostram uma recuperação nas áreas das duas empresas no Nordeste em um ritmo mais rápido que em outras regiões do país. Na comparação com 2019, as vendas cresceram 14,5% em 2022, enquanto a receita ampliou-se em 25,9% no mesmo período, aponta o relatório. Outro gigante nordestino, o Grupo JCPM registrou em 2022 um AFFO, métrica usada no mercado imobiliário para avaliar resultados, de R$ 548,3 milhões, aponta o estudo do Santander.

Plano de voo

A construção do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, deve ser concluída em agosto, mas os visitantes da Bahia Farm Show, de 6 a 10 de junho, já poderão utilizar a pista de pouso e decolagem do equipamento. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), incluiu a recuperação do pátio de estacionamento de aeronaves, taxiway e dos equipamentos de auxílio à navegação aérea (balizamento noturno, farol rotativo e biruta iluminada). O objetivo da obra é tornar o equipamento aeroportuário apto a operar com voos regulares de capacidade para até 70 passageiros. O investimento é de R$ 28,5 milhões.

Terra da pizza?

Capital mundial do acarajé, Salvador é a cidade brasileira com a maior média de vendas da Domino’s Pizza. A maior rede de pizzarias do mundo tem sete lojas na capital baiana e 13 em toda a Bahia. Em Salvador são mais de 300 mil pizzas comercializadas por ano em sete lojas, o que dá uma média de 43 mil unidades por loja “Hoje, Salvador é referência em vendas no país, sendo uma praça onde a Domino's começou a construir sua tradição há nove anos”, afirma Eduardo Ribeiro, Diretor Comercial da Domino’s Pizza. A Domino’s está presente em todas os estados do país. Na Bahia, onde o sabor preferido é a calabresa (escolhida em 20% dos pedidos), são cerca de 510 mil pizzas vendidas por ano.