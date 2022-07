Salvador vai receber show da turnê de despedida de Milton Nascimento; veja data

Milton Nascimento anunciou, nesta segunda-feira (18), cinco novas apresentações de “A Última Sessão de Música” - turnê que marca o encerramento da carreira do cantor, que completará 80 anos em 26 de outubro. Os shows serão em Porto Alegre, Salvador, Recife e Brasília.

A inclusão dessas quatro novas capitais foi feita após pedidos e campanha dos fãs nas redes sociais, São Paulo também terá mais um show do músico.

O próprio artista pediu a adição dos novos destinos no cronograma da turnê, conforme informou sua assessoria de imprensa. Mais cedo, Milton compartilhou informações nas redes sociais e informou que os ingressos estarão à venda a partir dessa quarta-feira(20), ao meio-dia.

Confira as datas e os locais das novas apresentações de Milton Nascimento:

21/08 - Porto Alegre (Gigantinho)

09/09 - Salvador (Concha Acústica)

11/09 - Recife (Arena Pernambuco)

15/09 - Brasília (Ginásio Nilson Nelson)

03/11 - São Paulo (Espaço Unimed) Turnê de despedida

O cantor mineiro Milton Nascimento anunciou que não fará mais shows. O próprio artista fez o comunicado, em vídeo. "Solto a voz na estrada desde os 13 anos. Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro", disse. "Este ano completo 80 anos e essa turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais", finalizou.

