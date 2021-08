Salvador vai receber torneio mundial de tênis em setembro

A capital baiana irá receber, entre os dias 13 e 18 de setembro, o Torneio Internacional de Seniors de Tênis que será realizado no Costa Verde Tennis Clube, em Piatã. O evento da Federação Internacional de Tênis tem a categoria ITF S200, e conta pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

As inscrições já estão abertas, através do site da Federação Internacional de Tênis. Nesta edição, a novidade é a inclusão das categoria 30+ e 90+. Ou seja, tenistas a partir dos 30 anos podem disputar o torneio, que vai até pessoas acima dos 90 anos. As categorias são divididas de cinco em cinco anos, e cada atleta pode jogar tanto simples quanto duplas.

A Copa Atakarejo Costa Verde Tennis Clube vai arrecadar alimentos não-perecíveis ao asilo São Lázaro, em Salvador. "Convidamos os atletas participantes para ajudarem na causa nobre diante dos mais necessitados", disse Washington Nilo, organizador do evento.

Esse será o retorno do evento, após o cancelamento da etapa em 2020 em decorrência do coronavírus. "Depois de um 2020 conturbado por conta da pandemia, estamos com um cenário melhor por conta da vacinação. Vários atletas já tomaram a primeira e a segunda dose e podem viajar mais tranquilos. Por isso, esperamos ótima adesão para que disputem e deem seu máximo no torneio, e aproveitarem as belezas que só a cidade de Salvador oferece aos atletas tanto do Brasil como do mundo", completou Nilo.