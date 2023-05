Salvador vai sediar a 3ª etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei

A capital baiana vai receber a 3ª etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei. O torneio será realizado entre os dias 26 e 28 de maio, na Arena Alcateia Parque Santiago, e terá a participação de mais de 250 atletas, entre masculino e feminino. O evento também contará com programação musical, com shows de Filhos de Jorge, Dan Valente e Nata do Samba.

O campeonato será dividido em cinco categorias: masculino A, masculino B, masculino C, feminino A e feminino B. A competição será válida para o ranking estadual, indicando os atletas que representarão a Bahia em eventos nacionais.

Além da disputa esportiva, o evento trará uma série de novidades. Como estrutura de nível nacional e a maior premiação do Circuito Baiano, fruto da parceria entre a Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia (Fafeb), com a 2GB Entretenimento.

A etapa de Salvador também será palco de um dos principais eventos nacionais de futevôlei, o Jogo Contra, que reunirá os principais nomes do esporte na categoria masculina.

"As expectativas para essa etapa são as melhores possíveis. A disputa em Salvador é sempre muito esperada por todos os atletas, por ser na capital, e por ter a maior premiação do Circuito Baiano 2023", disse o Presidente da Fafeb, Tadeu Lins.

Outro destaque do evento será a participação do Instituto de Cegos da Bahia e do Centro Espírita Tereza D'ávila. Para acessar à Arena, os espectadores deverão doar alimentos, que serão destinados às duas instituições filantrópicas. Os ingressos para a III Etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei estão disponíveis neste link.

Serviço:

III Etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei

Data: 26, 27 e 28 de maio

Local: Arena Alcateia Parque Santiago

Categorias: masculino A, masculino B, masculino C, feminino A e feminino B

Ingressos e inscrições: shre.ink/fafebb

Informações: https://www.instagram.com/fafeb_/