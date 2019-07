Salvador vai sediar competição de triathlon em outubro

Salvador vai sediar a segunda edição do Global Challenge Family, uma das competições de triathlon mais importantes do mundo. Será no dia 27 de outubro, no bairro de Itapuã.

Em conversa com a coluna Alô Alô, do CORREIO, o prefeito ACM Neto destacou: “Salvador possui internamente um grande potencial de consumidor quando o assunto é esporte. Estamos cada vez mais conscientes da importância de atrair esse nicho de eventos para a cidade, que vão desde os esportes de rua, passando pelos náuticos e até os mais radicais. Essa é nossa segunda edição e com certeza de sucesso”.

O evento será realizado em Salvador fruto de uma parceria entre a Federação Baiana de Triathlon (Febatri), a prefeitura municipal, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) e a Supertintendência de Trânsito da cidade (Transalvador). A parceria está prevista para ser divulgada oficialmente, na próxima segunda-feira (22), no Palácio Thomé de Souza.