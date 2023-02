Salvamar registra seis afogamentos durante o pré-Carnaval

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) registrou seis afogamentos, no período do pré-Carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco). Entre as seis pessoas resgatadas do mar, três eram turistas. Não houve mortes.

Além dos afogamentos, a Salvamar realizou 2.577 prevenções, sendo 2.566 ativas - que ocorrem por meio de orientação verbal ou utilização de apitos, visando retirar banhistas de locais que oferecem risco de afogamento - e 11 passivas, feitas por ações preventivas diversas. Também foram registradas duas situações de socorro, na praia e em via pública: um suporte integrado com o Grupamento Marítimo (Gmar), para atendimento de uma pessoa com embriaguez e um suporte e orientação a uma pessoa com ferimento no supercílio.

O órgão atuou no pré-Carnaval por meio do posto avançado da Barra, situado na Praia do Farol, próximo ao Restaurante Barravento. Nesta quarta-feira (15), devido ao desfile do Habeas Copus, com bandinhas tradicionais no Circuito Sérgio Bezerra (Farol ao Morro do Cristo), a Salvamar vai atuar das 17h até meia-noite no local, com um efetivo de cinco agentes de salvamento.

Durante o Carnaval, o órgão atuará com um efetivo de 227 agentes, distribuídos no circuito Dodô (Barra-Ondina), das 8h às 20h, e nas demais praias da orla sob responsabilidade da Salvamar (trecho Jardim de Alah a Ipitanga, além das ilhas de Maré e dos Frades).

Orientações

Para o período, o coordenador e chefe de planejamento da Salvamar, Kailani Dantas, dá algumas orientações, no sentido de evitar os afogamentos e demais ocorrências. A principal recomendação, segundo ele, é não fazer a combinação bebida com o banho de mar, pois esse é o maior fator de risco para os afogamentos. Também é bom evitar subir nas rochas, para fazer fotos e vídeos, devido ao risco de queda.

Para evitar os casos de mal-estar, a dica é buscar se alimentar bem e não virar a noite para, em seguida, ir à praia tomar banho de mar. "Estamos verificando muitas ocorrências de hipoglicemia e vertigem pela manhã, por causa disso. Recomendo atenção redobrada com as crianças, porque temos muitas ocorrências de menores perdidos no período”, alerta.