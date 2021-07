Salve-se Quem Puder: Hugo faz Luna e Helena reféns

Depois de descobrir a verdadeira identidade de Fiona/Luna (Juliana Paiva), Hugo (Leopoldo Pacheco) só pensa em livrar-se de vez da filha de Helena (Flávia Alessandra). No capítulo da novela ‘Salve-se Quem Puder’, que vai ao ar na segunda (12), o empresário está disposto a tudo para não perder a mulher. Cada vez mais violento e fora de si, Hugo mostra atitudes típicas de um psicopata.

Para tentar resolver dois problemas, ele pretende matar Luna e, assim, evitar que a testemunha do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça) chegue até ele próprio, o chefão da quadrilha. Além disso, Hugo também quer impedir que Helena reconstrua a família ao lado da filha e do ex, Mário (Murilo Rosa).



O plano dele também inclui se livrar de qualquer possibilidade de captura pela polícia e da acusação pelos crimes e esquemas de proteção aos políticos corruptos que há anos ele gerencia com o apoio de Dominique (Guilhermina Guinle).



Com Luna sob sua mira, Hugo consegue atrair Helena para a armadilha e assim mantém mãe e filha reféns no Empório. Diante das ameaças de morte, elas entram em desespero e são amarradas e amordaçadas para evitar que gritem por socorro. Helena ainda tenta pedir clemência ao empresário e promete repensar a relação dos dois para que Hugo acredite que o casal ainda tem futuro.



O clima de tensão toma conta do ambiente até que Helena aproveita um momento de distração e consegue soltar suas mãos. Ela parte para cima de Hugo e tenta desarmá-lo. Os dois lutam enquanto Luna entra em desespero temendo pela vida da mãe.



‘Salve-se Quem Puder’ é escrita por Daniel Ortiz com Flavia Bessone, Nilton Braga e Victor Atherino. A direção artística é de Fred Mayrink, direção geral de Marcelo Travesso, e direção de João Boltshauser, Alexandre Klemperer, Hugo de Sousa e Bia Coelho.